Milei calificó de "dibujo" a las cifras de pobreza de la UCA, pero ni siquiera le acertó al número

El presidenteconsideró que las cifras que dio la UCA de la pobreza son “un dibujo” durante una charla que dio el lunes en Corrientes en el Club de la Libertad, aunque no acertó ni siquiera al número del relevamiento. Además, calificó al Congreso de la Nación como "un nido de ratas".Milei arribó por la tarde a Corrientes, donde fue recibido por el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. El Presidente viajó para participar de la celebración del décimo aniversario del Club de la Libertad donde expuso una conferencia titulada “Una Argentina liberal es posible”.En ese contexto, el mandatarioque divulgó el Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) al pasar mientras hablaba del DNU y cuando lo hizo confundió la cifra 10 puntos abajo. El Presidente aseguró que envió al Congreso “un decreto de necesidad y urgencia, Argentina con 210% de inflación, con la inflación en la punta corriendo al 17.000%,¿No eran condiciones de necesidad y urgencia? O están mirando la película en otro lado”."También mandamos la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que entre los dos documentos son cerca de mil reformas estructurales”, añadió al tiempo que remarcó: “El único que tuvo las pelotas para hacerlo fui yo. Lo que tiene que ver con el DNU y la Ley de Bases son mil reformas estructurales que nos permiten en el índice de libertad económica mejorar 90 puestos. Pasar a niveles de libertad económica parecidos a Alemania”, sostuvo.En ese sentido, apuntó a la “miserabilidad de la casta política frente a sus privilegios que no quiere ceder, empezaron a sacarle pedazos a la ley, empezaron a mutilarla, empezaron a desguazarla, empezaron a defender sus tongos y frente a esa situación decidí levantar la ley".es decir, aquellos que decían que estaban a favor del cambio y en realidad les mintieron a todos, no están a favor del cambio, se disfrazaron de agentes del cambio para defender sus privilegios de casta política”, subrayó.Sin embargo, el mandatario aseguró que las reformas de todas formas van a aplicarse, a pesar de que, “por la lógica del sistema de elecciones, todavía no tenga la representación en”.“Estas reformas nos permitirían duplicar el PBI per cápita en siete años y si estamos así en este marco que tenemos ahora nos podría llevar 30 años”, expuso. Y cerró: “, y ahí les va a dar bien el cálculo”.El mandatario criticó a Horacio Rodríguez Larreta y aque “trabajaba para un socialdemócrata” y que “se disfraza de liberal y es una verdadera basura, que va en contra de las ideas”.Y remarcó: “Hay una frase en política que dice ‘el que traiciona una vez, traiciona siempre’. Por eso, como dije hace poco, para los traidores no hay tabula rasa. Así que, ahora, cuando lo ven tratando de salvar el capítulo 4 de la Ley Bases, no le crean, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de Larreta”.Durante su exposición Milei afirmó que “nunca hay que abandonar la batalla cultural” en referencia a sus reiterados ataque contra la cantante argentina Lali Espósito: “El problema no es el artista popular. Ustedes se imaginan que yo me ponga a hablar de Gramsci y cómo interactúan los medios de comunicación y la cultura, a nadie se le ocurre preguntarme sobre eso. Ahora, si mediante una discusión de esas características, traigo a la mesa todos los excesos que cometen gobernadores e intendentes con los recursos usurpados del sector privado“, justificó.En esa línea, señaló que el político “usa el dinero para transformar la cultura, utiliza a artistas para vender el pescado podrido”. “Esto, a mí me sirvió para dejar de manifiesto cómo el señor (gobernador de La Rioja, Ricardo)de artistas que no hubieran podido cobrar eso en situación de mercado”, insistió.con lo cual dejaron de ser artistas para convertirse en agentes de propaganda política que son financiados robándole la plata del bolsillo a la gente”, sostuvo el mandatario.