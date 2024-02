En medio del conflicto con los gobernadores, Milei participa en Estados Unidos de una conferencia conservadora

En medio del conflicto con gobernadores originado tras la amenaza de Chubut, el presidente,, llegó este sábado a Washington para participar por la tarde de la conferencia conservadora en la que hablará el exmandatario norteamericano, Donald Trump, quien busca retornar a la Casa Blanca en los comicios estadounidenses que se realizarán este año.El viaje durará pocas horas ya que su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora se producirá a las 17 horas y el domingo Milei regresará nuevamente hacia la Argentina. Se espera que haya contactos entre ambos líderes luego de que Trump de su discurso.Milei, por su parte, se mostró muy activo desde el viernes a la noche en las redes sociales por el enfrentamiento que mantiene la Nación con Chubut y su gobernador, Ignacio Torres, por dinero que le retuvo a la provincia de la coparticipación durante febrero.El presidente llegó luego de una escala en Miami con una delegación compuesta por su hermana y secretaria general Karina Milei y el futuro embajador en EE.UU., Gerardo Werthein, quien espera la confirmación del Senado para ocupar su rol diplomático.En medio del malestar y los reclamos de los gobernadores por los recursos federales, el expresidente y líder del PRO,, se volvió tendencia en la red social X. Es que el presidente Javier Milei le dio “likes” a otros usuarios libertarios en los que cuestionaron la figura del exmandatario en un contexto de escalada de la disputa que tiene como protagonista al gobernador de Chubut, Ignacio Torres., y se agranda en ese terreno. Se olvidan que llegó a presidente planteando conflicto. No hacen más que fortalecerlo si lo enfrentan así”, fue uno de los posteos de un usuario que apoyó Javier Milei.Otras de las publicaciones fue: “Cuando me quieren comparar a Milei con Macri, me río. Macri no quiso hacer nada de lo que está haciendo Milei. Este era el verdadero cambio”, escribió la usuaria @ladymarket, conocida como una "troll" libertaria que recibió el correspondiente “like” presidencial.El jefe de Estado marcó así distancia con el fundador del PRO luego de que varios referentes provinciales del partido amarillo, en conjunto con gobernadores del peronismo, radicales y de partidos locales, apoyaran el reclamo del chubutense Torres. La única amarilla que apoyó al Presidente fue la ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich , quien apuntó contra el gobernador y señaló que "la extorsión y el apriete no son valores del PRO".Ignacio Torres denunció que el Gobierno está haciendo un “ahogo financiero adrede y extorsivo” y confirmó su postura pronunciada este viernes, cuando advirtió que suspendería los suministros el miércoles próximo si el Ministerio de Economía no le entrega sus recursos al territorio. En este sentido, reveló que está en contacto con Mauricio Macri y dijo que el ex presidente está colaborando con él. De allí que el rebote del nombre del ex presidente de Boca Juniors en las redes sociales.