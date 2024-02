Bullrich apoyó a Milei y cuestionó a Torres: "La extorsión y el apriete no son valores del PRO"

La ministra de Seguridad y titular del PRO,, sostuvo este sábado que ningún miembro de esa fuerza política puede "generar una secesión nacional ni atentar contra la propiedad privada" y apuntó contrael gobernador de Chubut,al señalar que que la amenaza de cortar el suministro de gas y petróleo por la caída de la coparticipación provoca "incertidumbre nacional e internacional"."Una cosa es la discusión por las deudas y el financiamiento de las provincias,generando incertidumbre nacional e internacional. El petróleo no es de los gobernadores, es de las empresas y de los chubutenses", aseveró Bullrich este sábado en declaraciones a Radio Mitre.En este sentido, lay agregó que ese espacio político -aliado del gobierno de La Libertad Avanza- tampoco debe "atentar contra la propiedad privada, las normas, ni la Constitución"."Le dije a Nacho (Torres): vas a terminar como Cataluña, pensé que lo decía en chiste, pero, remarcó Bullrich. Jorge Macri, Leandro Zdero, Gustavo Valdés, Rogelio Frigerio, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego, Claudio Poggi y Maximiliano Pullaro habían apoyado al chubutense.La ministra de Milei insistió en que "la extorsión y el apriete" tampoco son los valores del PRO. "y se debe una conversación en otro tono con el gobierno", sostuvo la ministra.En esta línea, Bullrich consideró que los diputados "deben ser conscientes de que votaron en contra de una ley sin medir las consecuencias para las provincias", en referencia al frustrado debate de la ley Bases en la Cámara de Diputados, y que "fueron votados para la lista de Juntos por el Cambio"."El país tiene que ordenarse, el Gobierno dio una posibilidad muy clara en la votación de una ley que generaba muchos beneficios para la sociedad y ordenaba el déficit cero", destacó la ministra, quien aseguró que "es un camino que el gobierno no va abandonar", pero indicó "el esfuerzo debe ser compartido con las provincias"."Esta ley no salió y tuvo consecuencias, el Gobierno quedó con los instrumentos que tenía para ordenar el país y lograr que los argentinos dejen de sufrir. Hay que entender que cuando un Gobierno pide instrumentos, sino se los dan, después hay consecuencias", concluyó.Previamente, en la misma línea, a través de su cuenta personal en la plataforma X, Bullrich había publicado: "No solo es obsceno hacer esa amenaza, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones, la creación de empleo y el progreso de nuestro país. El dilema es simple: o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiamos".