Fuego cruzado: Torres retrucó a una descalificación de Milei, quien afirmó que es un pobre chico

El presidente Javier Milei volvió este domingo a criticar al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al que llamó "un pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato" tras su amenaza de cortar el envío del petróleo y gas de la provincia al resto del país en reclamo de la entrega 13.000 millones de pesos en concepto de coparticipación que no le giró la Nación, y advirtió que, en caso de llevar adelante la advertencia, sería "un delito"., dijo el Presidente en declaraciones al canal La Nación+ desde la ciudad estadounidense de Washington, donde este sábado participó de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC).El Presidente explicó que la provincia chubutense "tomó una deuda contra garantía de coparticipación" y, en consecuencia, observó sobre la retención de fondos hecha por Nación:insistió Milei acerca de Torres.Por su parte, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, advirtió que "el Gobierno nacional se quiere llevar puesta a la provincia" al no girarle un tercio de los fondos sobre la coparticipación. En diálogo con la agencia Télam, Torres opinó sobre la intención del Gobierno acerca de Chubut, aunque marcó la capacidad de la provincia: "De esta manera, a las críticas del libertario, el gobernador replicó que "el Gobierno central evidentemente no sabe leer la Constitución, mucho menos un contrato". En tanto, expuso que su "principal preocupación" surgió al percatar que el Gobierno le "estaba devengando la coparticipación federal por encima de lo razonable" y eso provocaba "explicó.