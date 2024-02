El ministro de Economía de Chubut reveló que el recorte del presupuesto provincial "es una decisión personal de Milei"

Señor ministro, quiero agregar a sus mails para exponer las mentiras y la mala fe de su gobierno los mensajes que tengo en mi teléfono. Y desmiéntame si no le comunicó exactamente lo mismo al gobernador diciéndome que es político y es una decisión personal de Milei. https://t.co/ZxcuvT1QM7 pic.twitter.com/qRbkut6Sa4 — Facundo Ball (@FacundoBall) February 26, 2024

El ministro de Economía de Chubut,cruzó al ministro del Interior,, al compartir un chat de WhatsApp donde le explicaban que la retención de los fondos de la provincia por parte del Gobierno se debe a que "están enojados con el gobernador" y aseguraban que "es una decisión personal" del presidente Javier Milei.Y desmiéntame si no le comunicó exactamente lo mismo al gobernador diciéndome que es político y es una decisión personal de Milei", escribió Facundo Ball en su cuenta personal de X, ex red social Twitter.En el posteo, Ball compartió una captura de pantalla que muestra dos mensajes reenviados supuestamente por un funcionario del Ministerio de Economía del gobierno de Milei que afirman que el recorte del presupuesto a la provincia es una represalia por sus declaraciones a la prensa. "", sostuvo en relación al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial."Parece que estaban enojados con dichos de tu gobernador", afirma otro de los mensajes que le enviaron desde Economía al gobierno de Chubut.Esta publicación fue una respuesta a Francos, que ayer mostró documentación sobre la deuda que la provincia patagónica tiene con la Nación. En su cuenta personal de las redes sociales, el funcionario nacional indicó: “El 22 de febrero, el ministro de Economía de Chubut me envió una nota solicitando una nueva operación de endeudamiento consistente en”. El funcionario se quiso referir, en ese sentido, al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.Francos publicó la mencionada nota firmada por Facundo Ball. “La autorización a que se hace referencia el artículo 25 de la ley de Responsabilidad Fiscal 25.917, reglamentado por el artículo 25 del decreto 1731/02, a una nueva operación de endeudamiento consistente en la emisión de un bono, de entre tres y cinco años de plazo, destinado íntegramente a la cancelación del saldo de deuda que la Provincia mantiene con el FFDP, en virtud de los convenios suscriptos con fechas 16 de marzo de 2023, 5 de mayo de 2023 y 9 de noviembre de 2023″. Es decir, por acciones realizadas por la anterior gestión de Mariano Arcioni"."; como este mes vencía una cuota del valor de 13.000 millones, "se la retuvo". En esa línea, añadió: "El gobernador pidió una prórroga y no se la dio porque ese fondo fiduciario, uno de los tantos, vence en febrero del año próximo. De aquí a febrero hay que cobrar todas las deudas que las provincias tienen con ese fondo. No se retuvo nada ilegal, es una deuda".La semana pasada, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, denunció que el gobierno de Javier Milei retuvo "ilegalmente" un total de 13.500 millones de pesos del dinero correspondiente a la coparticipación y amenazó con "no entregar petróleo y gas" si el miércoles no hay una respuesta desde Nación.