Adorni justificó el like de Javier Milei a un meme sobre Ignacio Torres con connotación de violencia sexual

Luego de que en las redes sociales los usuarios pusieran la lupa sobre los likes del presidente Javier Milei en X (ex-Twitter), que incluyeron una violenta publicación que insinuaba un abuso sexual al gobernador chubutense, Ignacio Torres, en medio del conflicto por la participación, el vocero Manuel Adorni aseguró que el mandatario "subrayó.Desde el comienzo de su gestión, el Presidente se ha comunicado intensivamente a través de X, dando a entender a través de sus me gusta y republicaciones su postura sobre distintos temas de actualidad e incluso adelantando decisiones de gobierno.El pasado viernes, luego de que Torres planteara que su provincia suspendería el envío de gas y petróleo hasta que no se pagara la deuda correspondiente a la coparticipación, Milei arremetió a través de su red social favorita, como cuando compartió un posteo que propone prohibir que los gobernadores tomen deuda nueva garantizada por coparticipación.Una de las acciones que más llamó la atención de los usuarios fue su me gusta a un meme publicado por la cuenta @FelixMemelord. "escribió el tuitero, junto a una foto editada en la que aparecen los rostros de los periodistas Eduardo Feinmann, Esteban Trebucq, Luis Majul y Pablo Rossi en los cuerpos de cuatro hombres de gran porte que se encuentran detrás de un sofá en el que está sentada una joven de físico menudo, con el rostro del mandatario chubutense, una imagen que hace referencia a la industria pornográfica.Consultado al respecto en su conferencia de prensa de este lunes, el portavoz presidencial minimizó la cuestión y aseguró que el Mileiremarcó.