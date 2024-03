Insólito: un corte de luz interrumpió en un acto de Milei en ExpoAgro

Durante la jornada en ExpoAgro, un inusual incidente interrumpió el discurso del presidente Milei frente a productores y empresarios del campo. El auditorio se vio envuelto en penumbras debido a un repentino corte de energía eléctrica, generando un momento de desconcierto entre los presentes.

"Demasiada energía le puse", bromeó el presidente luego que un corte del suministro eléctrico interrumpiera su alocución en San Nicolás.



Ante esta situación, el mandatario, acompañado del diputado liberal José Luis Espert, no perdió la oportunidad para bromear: "Demasiada energía le puse, demasiada fuerza al ajuste", señaló con humor.En la primera fila se encontraban destacadas figuras como Guillermo Francos, Karina Milei, Manuel Adorni, Juan Pazos y Fernando Vilella, junto a las autoridades de Expoagro.El desarrollo del acto transcurría con normalidad hasta que, en medio de su discurso, el corte de luz alteró el ritmo de la exposición, generando momentos de incertidumbre entre los presentes. Tras aproximadamente veinte minutos de interrupción, el suministro eléctrico fue restablecido y el Presidente retomó la palabra.En su alocución, Milei repasó los logros de su gestión, haciendo hincapié en el contexto económico heredado y las medidas de ajuste implementadas: "Echamos a 50.000 empleados públicos y cortamos de cuajo la obra pública y empezamos el saneamiento del Banco Central, que recibimos con US$ 11 mil millones de reservas netas negativas y hoy hemos comprado US$ 9.000 millones", explicó.Asimismo, destacó la meta alcanzada en materia fiscal: "Teníamos el objetivo de alcanzar el déficit cero a fin de año, pero vimos que podíamos llegar al equilibrio primario en enero", concluyó el mandatario.