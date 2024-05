Contundente mensaje de Daer a senador libertario que lo intentó chicanear por los paros

El senador de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, no tuvo reparos en cuestionar el accionar de la CGT durante el gobierno de Alberto Fernández, interpelando directamente al triunviro de la central obrera, Héctor Daer, durante una sesión en el Senado. Atauche señaló la discrepancia entre el aumento de la inflación y la pobreza, y la pérdida de poder adquisitivo del salario en ese período, preguntando con contundencia: “¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué pasó? ¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos?".

Sin embargo, la intervención de Atauche no fue bien recibida por Daer, quien consideró sus palabras como una falta de respeto. Daer destacó que no aceptaría tal falta de cortesía y amenazó con retirarse del plenario de comisión que trataba la ley de Bases.Sostuvo:A su vez, el líder sindical amagó con dejar el plenario de comisión que trata la ley de Bases.Ante la reacción del líder sindical, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti salió en defensa de Daer, remarcando que las preguntas se podrían formular con educación y que no tolerarían faltas de respeto hacia los invitados.