Alberto Fernández fue imputado por una denuncia presentada por el Ministerio de Capital Humano

El ex presidente Alberto Fernández enfrenta una segunda imputación en el marco de la causa por el escándalo de los seguros, decisión tomada por el fiscal federal Ramiro González luego de una denuncia presentada por el Ministerio de Capital Humano, la ANSES y Nación Seguros. Junto a Fernández, también fue imputado Federico D’Angelo Campos, ex directivo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), así como Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, y los responsables de San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA y TG Broker S.A.

Recientemente, se llevaron a cabo allanamientos en la casa del broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, quien fuera secretaria del ex presidente durante tres décadas. A pesar de confiscar agendas, teléfonos y computadoras, no se encontró documentación relacionada con el caso.Además de impulsar la investigación, el fiscal González solicitó diversas medidas de prueba, incluida la convocatoria de Osvaldo Giordano, ex titular de la ANSES, como testigo. Giordano fue despedido por el presidente Javier Milei tras descubrirse las comisiones pagadas por el organismo por los seguros.Entre las medidas solicitadas se encuentra que la Superintendencia de Seguros de la Nación informe sobre las actuaciones vinculadas con San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y TG Broker S.A., así como un peritaje para determinar el perjuicio patrimonial ocasionado por la operativa de contratación a través de un broker de seguros denunciado en el caso.