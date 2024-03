Menem y Villarruel aumentaron 30% la dieta de los legisladores y tendrá un piso de casi $ 2 millones

En el marco de una política de ajuste a trabajadores, jubilados y sectores más postergados, los presidentes de las Cámaras del Congreso de la Nación decidieron aumentar la dieta de los 329 legisladores que conforman la representación del Poder Legislativo Nacional. De esta manera, queda por arriba de la media de las paritarias para el primer bimestre del año.Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y su par del Senado, Victoria Villarruel, firmaron la paritaria de los trabajadores del Congreso de la Nación en la que se estableció que el incremento salarial acumulativo para el primer bimestre del año fue de 16% a partir del 1° de enero de 2024 y 12% desde el 1° de febrero.La medida establecía que era para el personal del Palacio Legislativo pero no hacía referencia a los legisladores que, en general, tienen sus dietas atadas a esa negociación. La falta de referencia suponía, en un principio, que los diputados y senadores quedaban afuera del incremento salarial. Mucho más teniendo en cuenta el proceso de ajuste y recorte que está llevando adelante la administración de La Libertad Avanza.Sin embargo, los recibos de sueldo de los miembros de la Cámara Alta y Baja ya fueron mostrando el aumento y un diputado nacional pasó de cobrar $ 1.567.000 en enero a $ 1.984.000 en febrero.La resolución que lleva la firma de los presidentes de ambas cámaras señala que “en virtud de la responsabilidad política, los signatarios del presente acuerdo en representación de la parte empleadora se comprometen a otorgarlo en función de la disponibilidad en las partidas presupuestarias, impulsando las diligencias necesarias ante las presidencias de ambas Cámaras”.A las dietas que cobran los diputados y senadores se les deben sumar el plus por desarraigo que cobran buena parte de los legisladores que no son representantes de la Ciudad de Buenos Aires, los pasajes tanto de ómnibus de larga distancia como de aviones y los gastos de representación.Los aumentos se conocen la misma semana que se hizo pública la contratación de un sobrino segundo de Martín Menem en el despacho de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Federico Sharif Menem, de 23 años, es la persona de confianza según explicó el propio titular de la Cámara Baja e ingresó con uno de los contratos más altos, cobrando alrededor de dos millones de pesos.