"Farsante y embustera": Milei cruzó a una maestra jubilada del colegio donde estudió en su infancia

El presidente Javier Milei le respondió a una maestra jubilada del Colegio Cardenal Copello, quien este miércoles había reclamado por la situación de las personas de la tercera edad con las medidas económicas del Gobierno.La mujer, que se identificó con el nombre de Teresa, manifestó que fue la maestra de Milei y su hermana (actual secretaria general de la presidencia) en 4to grado, en el colegio ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto."DESENMASCARANDO A UNA GRAN FARSANTE Y MENTIROSA", escribió Javier Milei en la red social X tras los dichos ante la prensa de la maestra jubilada.Milei visitó la escuela de su infancia, el Colegio Cardenal Copello, en el comienzo del ciclo lectivo 2024 y la maestra realizó un fuerte reclamo: "Soy jubilada y muy bien no estoy, espero que no apriete tanto".Teresa indicó que ya se jubiló y que “no está tan bien” dadas las circunstancias de la economía del país. “Esperemos que las medidas sean buenas para todos. Soy jubilada y muy bien no estoy, estoy esperando que nos mejore la jubilación y que no nos apriete tanto con todos los ajustes”, dijo.La maestra de cuarto grado aclaró que se encontraba en el acto de Milei porque "tengo que venir a pedir los papeles cada vez que hay un aumento en la jubilación".