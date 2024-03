Caputo se reúne con supermercados ante la aceleración de la inflación y contra las promociones

Excelente reunión ayer con los productores de consumo masivo. Coincidencia en que los precios van a seguir bajando y que es importante transparentar el precio real por unidad de los productos de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el Indec.… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 7, 2024

Tras la aceleración de precios de la primera semana de marzo y con la mirada puesta en el dato de la inflación de mañana, el ministro de Economía,se reunirá este lunes a la tarde cony se espera que reclame por la “presentación” de los precios al consumidor que aparecen en las góndolas, un tema que abordó en privado con los empresarios y que después planteó en redes sociales.Caputo volvió de Punta Cana, República Dominicana, tras participar hasta el sábado de la reunión con autoridades del de Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una de las entidades financieras regionales con la cartera de inversión más grande hacia la Argentina que le habilitó un préstamo de USD 400 millones para asistencia alimentaria.En el encuentro de este lunes, el titular del Palacio de Hacienda tendrá como objetivo “dialogar sobre la evolución de la macroeconomía”, según señalaron fuentes a Infobae, algo similar a lo que planteó antes de la mesa amplia del miércoles pasado con directores ejecutivos de firmas de consumo masivo. El ministro de Economía explicará nuevamente los próximos pasos de su plan económico. Mientras que, aunque los analistas en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que conforma el Banco CentralEntre los temas que preocupan al ministro de Economía se encuentra la remarcación de precios en las góndolas y de qué manera son presentados al consumidor en los supermercados. Primero había trascendido como uno de los temas en conversación con las empresas de consumo masivo la semana pasada y luego fue expresado directamente por Caputo en su cuenta de X.Tras reunirse con los productores de consumo masivo la semana pasada, Cy en que "es importante transparentar el precio real por unidad de los productos de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el Indec", según señaló en sus redes sociales.Horas después posteó un video de góndolas de una cadena de farmacias en el que habían carteles con promociones, descuentos y bonificaciones debajo de productos. “A muchas empresas les pasó que pricearon sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó., del tipo ‘60 pct de descuento en la segunda unidad’ o hasta ‘2x1′”, señaló.“Estos descuentos si bien no los capta el Indec por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria”, aseguró el ministro.Lo cierto es que entre las medidas de desregulación de la economía que propone la gestión de Javier Milei se encuentran la no renovación del programa Precios Justos, la derogación de las leyes de Abastecimiento, Góndolas y Observatorio de Precios, la finalización de fideicomisos, y la derogación de regímenes informativos. Lo que desató los precios en el mercado.Los primeros relevamientos privados de precios muestran una tendencia a la alza para el tercer mes del año. Desde la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) indicó que hubo la mayor suba semanal desde principios de año, con un rebote del 5,7% en los últimos 7 días. “En la primera semana de marzo la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, medida por el IPC-FIEL se ubicó en 5,7% en la semana, 15% respecto de la primera semana de febrero y 304,7% comparado con un año atrás”, indicó el informe.En tanto, LCG registró un incremento del 3,6% en alimentos y bebidas, un salto similar al de la segunda semana de enero, que luego se atenuó. “La inflación mensual promedio y la medida entre puntas volvieron a acelerarse, llegando al 12%”, indicó LCG. En particular, la consultora privada explicó que los mayores aumentos de la última semana se registraron en la carne (3,6%), lácteos y huevos (2,3%) y bebidas consumidas dentro del hogar (1,8%).