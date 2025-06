"No le encuentra el agujero al mate": el déficit récord en cuenta servicios complica al plan económico del Gobierno

El INDEC difundió este miércoles los resultados de la balanza de pagos del primer trimestre del año y dejó en evidencia un desequilibrio creciente en la cuenta servicios. El déficit superó los US$ 4.500 millones, una marca sin precedentes que eclipsa los niveles previos y obliga al Gobierno a replantear su estrategia de ingreso de divisas.

En el mismo período, la cuenta corriente general mostró un rojo de US$ 5.191 millones, mientras que la cuenta financiera aportó un ingreso neto de capitales por US$ 7.229 millones. Este flujo positivo de inversiones palió en parte el impacto del desequilibrio comercial, pero no alcanzó para neutralizar el rojo de servicios.Para el Gobierno, el desafío reside en impulsar políticas de sustitución de importaciones de servicios, promover el turismo interno y fortalecer la industria cultural local. En ese sentido, desde sectores kirchneristas destacan la necesidad de incentivar el consumo de producciones nacionales y regular el mercado de plataformas digitales para equilibrar la ecuación de divisas.