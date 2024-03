Javier Milei evalúa un nuevo acuerdo con el FMI y "toma de fondos de privados" para levantar el cepo

El presidente Javier Milei confirmó que buscará conseguir los u$s15.000 millones para levantar el cepo al dólar con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y más endeudamiento con acreedores privados.. Estamos en una situación muy favorable", aseguró Milei en diálogo con Radio La Red sobre un nuevo prestamo del Fondo con el que la Argentina ya adeuda 45 mil millones de dólares en un prestamo que contrajo la administración de Mauricio Macri donde el actual ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo era ministro de Finanzas de la Nación.Al mismo tiempo, el mandatario reveló que desde el Gobierno buscan apurar "la toma de fondos de privados para acelerar la salida del cepo”. El Presidente señaló que aunque su intención es levantarlo cuanto antes, prefiere ir "sobre seguro" y "apuntarle a mitad de año", en sintonía con las estimaciones del FMI, que monitorea la situación del país en el marco del acuerdo por la deuda.Hace semanas el Presidente mantuvo una reunión con la número dos del Fondo Monetario Internacional,, en la se habló de levantar el cepo y la funcionaria del organismo descartó que el organismo multilateral apoye la dolarización. Además, el FMI está “asombrado” por la contundencia del ajuste que está llevando la Argentina, comentan en la capital de los Estados Unidos. Debe contemplarse que no sólo se trata de la reducción del déficit del Tesoro, unos cinco puntos del PBI, sino también de otros tantos correspondientes al cuasi fiscal, de donde el recorte llega a 10% del PIB.Consultado sobre la situación económica, Milei afirmó este viernes que el país se encuentra "transitando el mes más duro” y advirtió que esta situación se extenderá “a los primeros días de abril”.No obstante, se agarró del resultado de una encuesta que señaló que el “70% de los argentinos está viendo la luz al final del camino”. “”, insistió el mandatario.Ante las críticas por el resultado de la inflación de febrero, Milei respaldó la actuación del titular del INDEC, Marco Lavagna, y afirmó que “está haciendo un trabajo impecable”.En otro orden, el jefe de Estado destacó el resultado que provocó la baja de la tasa de interés dispuesta por el Banco Central. “Días atrás le metimos un martillazo a la tasa de interés. Eso en otro contexto hubiera provocado un salto brutal del dólar pero eso no sucedió, seguimos comprando dólares”, resaltó sobre sus políticas económicas.Consultado sobre si el Ministerio de Trabajo está obturando la homologación de paritarias con acuerdos por encima de la inflación, Milei optó por no pronunciarse. “No tengo esos datos. Tendría que verlo”, indicó ante la delicada denuncia que están realizando los gremios.