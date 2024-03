Superávit "insostenible" y "no" a la dolarización: las dudas del FMI para financiar a Milei con deuda

El camino a la dolarización y la salida del cepo tienen como protagonista al Fondo Monetario Internacional (FMI). Así lo confirmó el propio Javier Milei, quien anunció este viernes que evalúa un nuevo acuerdo con el organismo internacional de crédito para el arribo de USD 15 millones que le permitan levantar restricciones y avanzar hacia la competencia de monedas. Sin embargo, no será sencillo ya que la organización financiera desconfía de la sostenibilidad de los números del déficit, la falta de músculo político y el rechaza otorgar préstamos para una dolarización.“Podríamos avanzar en hacer un nuevo acuerdo con el FMI”, manifestó Milei en una entrevista para radio La Red, y añadió: "Podría contemplar desembolsos del Fondo, de otros países o de fondos de inversión para acelerar el sistema de competencias de monedas”.El Presidente estimó que con un préstamo de USD 15 mil millones se podría abrir el cepo cambiario y acelerar la competencia de monedas con el peso, que suele simplificarse con el término “dolarización” porque se intuye que la divisa norteamericana será la preferida por el mercado para realizar transacciones.Según Milei, su gestión se encuentra en una situación inmejorable para acordar un nuevo programa con el FMI luego de haber imprimido un fuerte ajuste en el país. Además, dijo que si no logran un acuerdo para obtener USD 15 millones, el Gobierno está en condiciones de continuar saneando el Banco Central y sumar a mercado esa cantidad a mitad de año.De todas maneras, la caída del DNU ayer en el Senado expuso su escaso músculo político, lo que le generará serias dificultades para instrumentar lo que promete al FMI. Exactamente, en Washington hay dudas sobre su capacidad para concretar su programa.En este contexto, llega la próxima semana una misión del organismo internacional comandada por Rodrigo Valdés. Ayer hubo una cumbre con el emisario del Tesoro, Brent Neiman. Según consignó Clarín, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, está negociando un plan de estabilización con Washington con la intención de aplicarlo en mayo. En el Tesoro existe voluntad de apoyar a Milei, pero tienen dudas cruciales: “La principal preocupación es que los números del déficits no son sostenibles”. La otra, más política: “No vamos a avalar con un préstamo una dolarización en la Argentina”.Vale recordar que hace semanas, el Presidente mantuvo una reunión con la número dos del FMI, Gita Gopinath, en la se habló de levantar el cepo. La funcionaria del organismo descartó de lleno que el organismo multilateral apoye la dolarización. En ese sentido, el organismo está “asombrado” por la contundencia del ajuste que está llevando la Argentina. Por lo tanto, debe contemplarse que no sólo se trata de la reducción del déficit del Tesoro, unos cinco puntos del PBI, sino también de otros tantos correspondientes al cuasi fiscal, de donde el recorte llega a 10% del PIB.