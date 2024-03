Durán Barba pronosticó un duro escenario para Milei: "Puede ser explosivo si no logra concretar cosas"

Tras el duro revés al mega DNU en el Senado, el consultor político y ex asesor macrista Jaime Durán Barba analizó los tres meses de gestión libertaria y lanzó una advertencia a Javier Milei. "La sensación puede ser explosiva si es que no logran concretar cosas", manifestó."Lo que tenemos ahora es por primera vez un presidente economista, muy fijado en que funcione la economía, muy metido en los Excel, pero los números no existen. El problema es cuándo la gente va a sentir que su vida mejoró", opinó Durán Barba en declaraciones televisivas.Al respecto, indicó: "Hay cosas que para los que nacimos en la clase media no son importantes, pero las cosas que más hacen estallar los gobiernos son las tarifas. Es un gasto descomunal por más que a muchos les parezca algo insignificante"."Conversé con una persona que trabaja en mi oficina en Buenos Aires que antes pagaba $500 para viajar y ahora gasta $6000. Es algo que lo usa toda la familia y, además, mientras lo utiliza está todo el tiempo pensando en que aumentó", planteó a modo de ejemplo.Y pronosticó que "la sensación puede ser explosiva si es que no logran concretar cosas, no tienen experiencia".Por tal motivo, aseguró que "la política es necesaria: la parte aburrida de negociar por cada diputado para sacar una ley, si no viene una hecatombe. Falta ser institucional, algo inentendible para un anarcocapitalista".