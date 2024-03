Axel Kicillof apuntó contra Milei por su llamado a una "rebelión fiscal": "No podemos despilfarrar lo que no tenemos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra el presidente Javier Milei por instigar a que los bonaerenses comentan el delito de evasión de impuestos, explicó para qué sirve la recaudación fiscal y le remarcó que la Provincia no puede "despilfarrar lo que no tiene" al reclamarle los fondos de coparticipación.s", lanzó esta mañana Kicillof en conferencia de prensa en respuesta al Presidente tras anunciar un aumento del 13,5% en los salarios de marzo para los trabajadores estatales y al defender el cobro de impuestos con los que detalló: "Pagamos el salario de 100 mil policías, de cerca de 25 mil profesionales de la salud, de 300 mil maestros y profesores, 80 auxiliares de escuelas, reparamos más de 8 mil escuelas, inauguramos otras 216, asfaltamos rutas y calles, y les damos de comer a los chicos en las escuelas”.En ese sentido, arremetió contra Milei: "Fuera de las mentiras del propio Presidente de la Nación,mirar estadísticas reales y no inventar cosas”.Al respecto, el gobernador remarcó que la provincia de, tiene menos de un tercio de la provincia que más empleados públicos tiene y está cerca de la mitad., más autero de la República Argentina y somos la provincia que menos recursos tiene por habitante, esto se basa con una injusticia:", remarcó Kicillof.”, insistió el gobernador. Kicillof dijo que lo que aprobó la Legislatura bonaerense no se trató de un impuestazo. “Basta de mentir sobre esto”, pidió y explicó cómo beneficiaron a ciertos sectores tanto desde el Banco Provincia como desde la Agencia de Recaudación (ARBA), como a los productores debido a la sequía. “Asistimos durante ese tiempo con un paquete impositivo que permitió dar beneficios de casi 100 millones. Se ayudó con 90 mil millones de pesos en crédito a los productores que tuvieron que atravesar esa situación. Otro tanto se puede decir para el inmobiliario urbano”, se explayó el funcionario provincial.”, remarcó y señaló: “Lo que es cierto es que durante estos cuatro años le dimos más progresividad a los impuestos patrimoniales. Aumentan más para los propietarios que tienen campos más caros que lo que aumentan y disminuyen para propietarios pequeños y medianos”.Y volvió a pegarle a Milei por su propuesta de una "rebelión fiscal" y al diputado de la Libertad Avanza, José Luis Espert: "Vendría bien que el Presidente y los que llevan a cabo estás declaraciones. "No salgo de mi sorpresa y del horror que provocan este tipo de declaraciones", expresó., en este caso, la impositiva de la Provincia, no pasó nunca.", advirtió Kicillof.En ese sentido, señaló que "cada uno de estos raptos, ataques, locuras no están dirigidos a una persona porque me menciona a mi en este caso, ni siquiera es contra el gobernador o contra el gobierno,pareciera que quiere generar un problema contra la prestaciones y los servicios básicos en todas las provincias de la Argentina" y recordó que le tocó ya al gobernador de Chubut, de Córdoba, de Santa Fe, le tocó a periodistas, a artistas, "la verdad que nadie está exento de recibir estás descargas que a veces ocurren por la madrugada contra diferentes figuras públicas, porque ya ni siquiera es dirigentes políticos", advirtió.Y consideró que el llamado a la "rebelión" quizás fue "una venganza" porque "se cayó el DNU incostitucional" en el Senado o por la ayuda que la Provincia le envió a Santa Fe para combatir el crimen organizado. "No sé porque lo hace, no soy psicologo, sino que soy gobernador elegido por el pueblo de la provincia de Buenos Aires y la tarea que tenemos es defender los derechos, al Estado provincial y los recursos con los que esto se financia. Hay que ponerle un freno urgentemente a un desquicio y a la creencia de que es por impulsos que se toman las decisiones, no se puede gobernar por impulsos, uno se pregunta cómo pretende gobernar un país".Al concluir, el Gobernador invitó al Presidente a recorrer la Provincia. "porque la realidad es totalmente distinta, tal vez no se ve en Olivos ni tuiteando obsesivamente por la madrugada, pero no está viendo el daño y el sufrimiento del brutal ajuste que está llevando adelante".