Aumento del transporte: cuánto va a costar el boleto de colectivo, tren y subte en abril

El Gobierno decidió postergar otra vez el aumento de las tarifas del transporte público -colectivos y trenes- en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Además, este viernes iba a llevarse a cabo una audiencia pública para tratar la suba del boleto del subte para abril, pero por una falla técnica la audiencia se suspendió y la medida quedó sin efecto. De todas formas, y a partir del mes siguiente, muchos usuarios pagarán aún más por su boleto.La inflación de febrero fue del 13,2% y acumula 276,2% durante el último año, pero para marzo el Gobierno no quiere que supere el 8%. Para ello, el ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso no aplicar una suba del 36,6% (la variación de precios acumulada a nivel nacional en el primer bimestre) en los boletos de trenes y colectivos desde abril.Cabe mencionar que el mecanismo de actualización no es automático, por lo que eventualmente el Gobierno puede aplicar el incremento más adelante en el año. Pero la normativa establece que los ajustes tendrán una periodicidad mínima de dos meses.Como el último fue en febrero, las tarifas mínimas de colectivos del AMBA podrían haber pasado en abril a $368,82 -desde los actuales $270-, y las de trenes, a $177,58 -hoy en $130. No obstante, sigue firme el aumento para los usuarios que no tienen registrada su tarjeta SUBE. El pasaje mínimo costará a partir del mes que viene $420 en los trenes y $430 en los colectivos.Los usuarios de transporte público tienen tiempo para registrar la Tarjeta SUBE y seguir con el pago de la tarifa más económica hasta el 1° de abril, dado que después de esa fecha se comenzará a cobrar la nueva tarifa para los plásticos no nominalizados. Quienes necesiten verificar si su tarjeta ya se encuentra registrada pueden hacerlo a través del siguiente enlace.Para registrar tu Tarjeta Sube podés hacerlo en:- La web argentina.gob.ar/SUBE- 0800-777-7823 (opción 3)- Chatbot SUBi a través de Whatsapp (1166777823)- App SUBE- Puntos de registro en estaciones de trenes.- En los CAS (Centros de Atención SUBE).- Estación Retiro: Avenida Dr. José María Ramos Mejía 1430, CABA. De lunes a viernes de 8:00 a 18:00.- Constitución: Avenida Brasil 1128 (Estación FFCC Roca), de lunes a viernes de 8:00 a 17:30.- Ezeiza: Nicolás Avellaneda 51, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.- La Plata: Calle 41, entre calle 4 y diagonal 74, Local 1 (Terminal de Ómnibus), de lunes a viernes de 8:00 a 18:00.- Moreno: España 11 (Estación de trasbordo Línea Sarmiento), de lunes a viernes de 8:00 a 18:00.- San Miguel: Avenida Dr. Ricardo Balbín 1349, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00.- En las UGS (Unidades de Gestión SUBE), que, a través de este enlace, el usuario podrá saber cuál es el más cercano a su domicilio: https://tarjetasube.sube.gob.ar/SubeWeb/WebForms/admin/views/mapa-sube.aspx?id=1