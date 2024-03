Atentado a CFK: llamaron a indagatoria a quienes destruyeron el teléfono de Sabag Montiel

Los citados fueron el cabo Alejandro Heredia, de la Policía Federal y la principal Camila Dafne Seren y el subinspector Pablo Kaplan, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La jueza los convocó para los días 26 y 27 de marzo, previos al fin de semana extra largo por Semana Santa y por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.Si bien los términos de la imputación se darán a conocer al momento de la indagatoria, se barajan delitos desde "destrucción de medios de prueba" hasta "encubrimiento".La investigación fue llevada a cabo por el difunto fiscal Federico Delgado, quien detectó, sobre una línea de tiempo que configuró la Gendarmería Nacional, que el atentado fue cometido a las 20.50 del 1° de septiembre de 2022, pero el teléfono de Sabag Montiel fue secuestrado el 2 de septiembre a las 00.23, casi tres horas y media después. Durante ese lapso permaneció en poder de Sabag Montiel.Un testigo declaró que policías de la Federal intentaron abrir el teléfono en el lugar, pero no lo consiguieron y el aparato quedó. Posteriormente, en el despacho de la jueza María Eugenia Capuchetti -a cargo de la causa por el intento de magnicidio-, hubo nuevos intentos de extraer la información del aparato, pero tras "varias horas" un experto en Ciberdelito de la Federal desistió.El teléfono, según lo que dicen las actas, estaba apagado cuando fue guardado en la caja fuerte del juzgado, pero horas más tarde, cuando fue extraído de allí para enviarlo a los laboratorios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) estaba encendido.Así llegó a los laboratorios de Ezeiza, según explicaron los efectivos de la PSA, y allí los nuevos y fallidos intentos para extraer la información causaron el estado de "reseteo de fábrica". La jueza Servini detectó que el aparato fue encendido en dos oportunidades al día siguiente, pero eso no fue consignado por los peritos de la PSA.Los jueces del Tribunal Oral Federal 6, que tienen a cargo el juicio por el atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner, rechazaron la recusación planteada por el abogado de uno de los imputados, Gabriel Carrizo.Carrizo, supuesto jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como "Los Copitos", intentó recusar a los jueces Sabrina Namer y Adrián Grünberg, a quienes calificó en forma indirecta en el escrito como "kirchneristas", según el escrito al que tuvo acceso Télam.El intento de recusación efectuado por el representante legal de Carrizo, Gastón Marano, invocó "temor de parcialidad" en virtud de la supuesta afinidad de ambos magistrados con la exvicepresidenta, querellante en la causa por el atentado contra su vida cometido el 1 de septiembre de 2022.Uno de los motivos que argumenta el escrito basa su sustento en la supuesta pertenencia de ambos a la agrupación Justicia Legítima a lo que Grünberg respondió que dejó de formar parte "en enero de 2019" y recordó que esa entidad tiene "como propósitos principales promover un sistema de justicia más plural e independiente, tanto de los otros poderes del Estado como de los poderes fácticos, así como fomentar la transparencia en los procesos y las decisiones de los jueces".En el mismo sentido, agregó: "Estoy plenamente convencido que en mi actuación como juez nunca me he desviado del camino que aquellos principios señalan".Namer, por su parte, respondió que nunca integró Justicia Legítima pero sí otras organizaciones del Poder Judicial como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN), la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), la Asociación de Jueces de Tribunales Orales Federales (JUTOF) y la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA). "Soy una jueza legítima, pero nunca integré la agrupación Justicia Legítima. Empero, si lo hubiera hecho, como tantos colegas a los que respeto, no advierto la valoración de esa circunstancia como una carga negativa en sí misma", afirmó.Namer además fue objetada por el apartamiento de la causa por el Memorando de Entendimiento con Irán -en la que Cristina Kirchner es imputada- por haber sido fiscal en la investigación por el atentado contra la AMIA, a lo que la jueza contestó queSobre el trabajo de Namer en la Oficina Anticorrupción (OA) durante la presidencia de Néstor Kirchner -otro de los argumentos de la recusación- la misma jueza dijo que "si bien la OA tiene una dependencia orgánica del Poder Ejecutivo, está en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, entonces a cargo de Gustavo Béliz; asimismo en esa época estaba a cargo de la Secretaría de Justicia el ex Fiscal Pablo Lanusse (hoy abogado de Mauricio Macri) y como titular de la Oficina el actual Juez de Casación Daniel Morin".Respecto de Grünberg, Marano lo cuestionó en virtud de una supuesta afinidad con el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, a lo que el aludido respondió que son "muchas" las "personas que valoran" al constitucionalista, lo que, replicó.La definición de los jueces del Tribunal Oral 6 llega luego de que esta semana la joven detenida en la causa, Brenda Uliarte, designó defensa particular ante el Tribunal que prepara el juicio oral en su contra, luego de haber renunciado al patrocinio del abogado Carlos Telleldín.Los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 6 se aprestaban a designar un defensor oficial para la joven procesada pero recibieron un nuevo escrito desde la cárcel de Ezeiza en el cual ella pidió nombrar a otro letrado particular, Alejandro Cipolla, informaron fuentes judiciales. En base a los manuscritos enviados por Uliarte, la jueza del Tribunal Sabrina Namer dispuso revocar la designación de Telleldín y nombrar en su reemplazo a Cipolla.