"Te da temor expresarte": la confesión de Mirtha Legrand tras sus críticas a la venta del cine Gaumont

Luego de sus declaraciones en contra de la venta del cine Gaumont y a favor de la cultura argentina, la actriz y conductora Mirtha Legrand confesó que le da "temor expresarse" contra el Gobierno porque si sus declaraciones no le agradan al Presidente o su entorno "te van a retrucar y es desagradable".Mirtha Legrand reflexionó de los hechos en diálogo con el actor Diego Pérez. "No corresponde que me manden a comprar el cine, es ridículo... te da temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir y al Gobierno no le gusta... no quiero estar en contra de este gobierno porque después toma represalias y es muy desagradable"."¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Que no cierre el Gaumont. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza y hacer algo", había asegurado Mirtha Legrand este sábado en su programa.A esas declaraciones le siguieron una ola de réplicas en redes sociales que invitaron a la conductora a comprar la sala INCAA."Que pase a llamarse cine Gaumont-Legrand", propuso el politólogo Julio Burdman en su cuenta de X, posteo que fue compartido por el propio Javier Milei.El reposteo del Presidente generó que varios usuarios sostuvieran que se trata de una excelente idea. Sin embargo, otros remarcaron que debería ser el Estado el que garantice la permanencia de un espacio vital para la cultura nacional.