Milei insiste con su ataque a la prensa en redes sociales: "La gente no odia lo suficiente a los periodistas"

A través de un posteo en redes sociales, el presidente Javier Milei redobló este martes su ataque contra el periodismo, en un fuerte mensaje donde volvió a machacar con la idea de que la gente "no odia lo suficiente a los periodistas"."Dado todo lo que lloran cada vez que les contesto a la montaña gigante de mentiras, calumnias e injurias que a diario suelen decir (lo hacen 7x24) yo les pregunto: ¿No se les ocurrió dejar de mentir y empezar por decir la verdad? Y si comenten un error ¿qué les parece pedir perdón?", escribió Milei."Al mismo tiempo es indignante que cada vez que se les señalan los errores (no se bancan el vuelto), en lugar de pedir perdón o aclarar el tema, lloran ataque a la prensa", protestó el mandatario.Los ataques de Milei a la prensa vienen siendo una constante en la gestión de gobierno, que se recuesta sobre su equipo de comunicación digital y apunta a brindar la batalla cultural a través de las redes sociales.En el medio, intensifica sus ataques contra la prensa cada vez que puede. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) alertó por 179 agresiones contra la prensa a lo largo de 2024, un 53% de crecimiento en relación con el año anterior. De esos, unos 56 fueron realizados por el propio Milei.Milei acusó a diversos periodistas de ser “ensobrados”, “pauteros”, “esbirros manipuladores” y “cómplices de los verdaderos violentos”, entre otras agresiones que compartió en redes sociales, a lo largo del año."Entiendan que no están por encima de nadie y que cuando erran (mucho más de lo normal) pidan perdón. El nivel de soberbia y ego desaforado los hace pensar que están sobre una torre de marfil que ya no existe y que las redes sociales les muestran todo el tiempo los seres despreciables en que se han convertido", agregó."Si no empiezan a pedir perdón, cada día valdrá más la frase: 'La gente no odia lo suficiente a los periodistas'", cerró Milei.Esta se trata de una línea discursiva que viene bajando el presidente y que debutó el pasado 19 de abril, en un mensaje donde tildó de "sicarios" a los periodistas por las críticas que despertó su analogía del "Principio de Imputación de Menger" y de "meterse los productos en el orto".