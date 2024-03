Hay plata II: Milei gastará miles de millones de dólares en comprar aviones de guerra de EEUU

🚨🇦🇷 | AHORA



Argentina comprará los aviones de combate F-16 estadounidenses al gobierno de Dinamarca.



Es el mayor avance en Defensa de los últimos 20 AÑOS.

Argentina cerró la compra de los aviones F-16 a Dinamarca.



Después de 9 años de abandono, la Fuerza Aérea Argentina tendrá nuevamente un avión de combate.

Mientras asegura que el ajuste es a la casta y que "no hay plata", el presidenteadelantó en sus redes sociales que el Gobierno le comprará aviones de combate F-16 estadounidenses al gobierno de Dinamarca por miles de millones de dólares.“Argentina comprará los aviones de combate F-16 estadounidenses al gobierno de Dinamarca. Es el mayor avance en Defensa de los últimos 20 años”, anunció el usuario “Milei Shelby” sobre la operación que minutos más tarde fue validada por el mismo Presidente quien reposteó el mensaje. Más tarde, Milei compartió otro posteo similar que confirmaba la transacción.Fuentes allegadas al ministerio de Defensa, liderado porseñalaron a La Nación que si bien la cartera se encontraba trabajando en la transacción, al momento no se podían brindar mayores precisiones sobre la cantidad de aviones que se incorporarán a la flota de la Fuerzas Armadas o el valor de la operación. En cambio, indicaron que a fines de abril habrán novedades.La adquisición se inscribe en una relación bilateral muy estrecha que la nueva administración teje con Estados Unidos, en el marco de la cual ayer visitó la Argentina el jefe de la CIA, William Burns, y en abril está prevista una reunión con la jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson.A fines de octubre del año pasado Estados Unidos había autorizado la venta de 24 aviones caza F-16 equipados con misiles aire-aire de Dinamarca al país y estaba trabajando en un paquete de financiamiento por 40 millones de dólares para facilitar la compra por parte del gobierno argentino, una operación de enorme impacto geopolítico en la cual Washington compite directamente con China, que ha ofrecido la venta de aviones JF-17 de Pakistán. En aquella oportunidad el gobierno de Alberto Fernández debía evaluar qué decisión tomar entre sus diferentes opciones.La vicesecretaria adjunta de Seguridad Regional del Departamento de Estado, Mira Resnick, había informado previamente que el Departamento de Estado aprobó la transferencia de aviones a la Argentina luego de haber informado al Congreso, donde no se levantaron objeciones a la operación. Resnick remarcó que la transferecia es “de interés nacional para Estados Unidos”, y si bien afirmó que la decisión final es de la Argentina, insistió en que la oferta norteamericana es “superior” a la de China, y que, de concretarse, servirá para profundizar la relación a largo plazo entre ambos países.“El F-16 es una plataforma confiable y probada que permitirá entrenamientos y ejercicios regulares para incrementar la interoperabilidad de la Argentina con sus vecinos y Estados Unidos”, afirmó la funcionaria al tiempo que remarcó: “Esto construye relaciones. Es una oportunidad para que ambos países enfrenten amenazas mutuas juntos, y este es una nave que operan muchos países alrededor del mundo operan y ha demostrado su capacidad para la modernización militar”, completó.