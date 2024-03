Hay plata: Milei lanzó vouchers para familias que no pueden pagar aumentos de escuelas privadas

En la campaña electoral de 2023, el presidente Javier Milei había anunciado que impulsaría la implementación de vouchers para reemplazar el sistema de educación pública. En esa línea de recortes a la educación, avanzó con el desfinanciamiento a las universidades, el fin de la paritaria nacional docente y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).Tras más de cien días del Gobierno, la gestión de Milei anunció que la Secretaría de Educación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, lanzará un programa de "vouchers educativo" destinado a subvencionar el pago de cuotas en establecimientos educativos públicos de gestión privada con una subvención de hasta el 75%.Según se indicó a través de la cartera que comanda Sandra Pettovello, el Ministerio, a través de la Secretaría de Educación, lanzó el Programa de Asistencia 'Vouchers Educativos' para "ayudar" a familias que envían a sus hijos a "establecimientos de los niveles inicial, primario y secundario con una subvención del 75% o más y una cuota que no supere los $54.396". "Recibirán el 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, en función de la cuota base (marzo 2024) para mayo, junio y julio. El voucher tendrá un tope de $27.198 por hijo", remarcaron.Capital Humano informó según "datos provisorios" de la Secretaría de Educación, que el universo "podría alcanzar a casi 2 millones de chicos que asisten a más de 6 mil escuelas en todo el país y cuyos padres tengan un ingreso familiar menor a 7 veces del Salario Mínimo Vital y Móvil". El voucher estará disponible a través de un formulario que estará disponible en argentina.gob.ar, desde el 3 hasta el 30 de abril, "donde deberán incluir el CBU donde se acreditará el dinero e informar el establecimiento educativo".En el mes de febrero, Milei había señalado en una entrevista que estaban "desarrollando un mecanismo de asistencia para la clase media en busca de que los chicos no pierdan el colegio, porque la situación hoy es que se caen los ingresos" y agregó: "Eso no solo es traumatizante para los padres, también lo es para los chicos"Por otra parte, en el marco del achique de la educación pública y la priorización de la paga, en febrero el Gobierno prorrogó a través de un decreto hasta fin de año la eximición que gozan los colegios privados del pago de contribuciones patronales, apuntando a evitar un “incremento importante” en las cuotas que abonan las familias.