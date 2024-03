Arrancó el PJ: los 5 integrantes de la nueva conducción y las 5 políticas para volver a gobernar

el peronismo armó su primera reunión de manera lo más amplia posible tras la peor derrota de su historia (no tuvo muchas) y desde que gobierna el libertarianismo de Javier Milei: hizo su Congreso en Ferro y, mediante un documento, ensayó una autocrítica, incluyó las distintas voces y perspectivas presentes, designó una nueva conducción plural e intentó sentar las bases para ganar las legislativas de 2025 y preparse para volver a gobernar mediante 5 propuestas clave

A través de su herramienta política y electoral, el Partido Justicialista,En el documento cargado de autocrítica en vistas al futuro, el PJ describió el contexto actual como uno de los momentos "más dramáticos de los últimos cuarenta años de la recuperada democracia argentina" y marcó que al peronismo esa situación le implica una doble obligación:Fueron los gobernadores los que se pusieron al frente del acto, con amplio protagonismo del bonaerense. Allí, con muchos oradores, se consideró que es obligatorio ganar las elecciones legislativas del año próximo para fortalecer los bloques parlamentarios e impedir que un espacio de por sí autoritario como el de La Libertad Avanza crezca en número. También se destacó el rol que deben cumplir el movimiento obrero organizado y los movimientos sociales, pero se escuchó un fuerte reclamó por un PJ "renovado".En ese camino,La de Álvarez Rodríguez, Kicillof, Rach Quiroga, Manzur y Corpacci será una conducción provisoria hasta que los cinco concluyan sus mandatos, en marzo del año próximo, antes de que inicie el camino electoral.Otro movimiento del PJ fue decidir el armado de una, cuya integración quedó a cargo de las autoridades del Consejo Nacional del Partido.. Allí está una de las discusiones futuras. ¿Todos? ¿Algunos estarán vetados producto de sus acciones durante gobierno no peronistas de los últimos años?La respuesta parece estar en el comunicado: "A todos aquellos y aquellas que se sienten parte del movimiento nacional y popular, para iniciar un proceso de recuperación basado en la producción, el trabajo, la solidaridad y el reparto equitativo de la riqueza, enmarcado dentro de la justicia social". En esa fila1. "Es necesario prepararnos para recuperar la conducción del estado nacional, fortaleciendo nuestros bloques parlamentarios en las elecciones de medio término del año próximo y triunfar en las siguientes elecciones provinciales y nacionales", dice el comunicado. Argumenta que es "indispensable frenar este antiproyecto de nación del cual nada puede esperar el pueblo argentino a no ser mayor pobreza y pérdida de soberanía" y destaca que "el Peronismo no nació para ser testigo o comentarista de la decadencia creciente del país, sino para superarla y volver a encarrilarlo en un destino de grandeza".2. "Aboquémosnos a recuperar un auténtico federalismo de concertación, única forma de superar este presente de disolución y castigo a nuestras provincias en que el actual gobierno las tiene sumidas. Lejos de apoyar su progreso y desarrollo las extorsiona y humilla según sus caprichos y deseos de poder centralista, engaña prometiendo incluso recursos y obras que luego posterga o directamente ignora", sostiene en contraposición con el núcleo libertario, y añade que el superávit fiscal "a cualquier costo y el pago prioritario de la deuda externa, aún por sobre la sed, el hambre y el sacrificio de nuestro pueblo, es de hecho su principal acción de gobierno".3. Es "imprescindible recuperar y potenciar adecuadamente nuestro sistema científico-tecnológico para que podamos aplicarlo a la explotación racional y beneficiosa de nuestros enormes recursos naturales".4. Califican como "indispensable" la "rápida promoción de un desarrollo con justicia social y una adecuada distribución de la riqueza". Ambos procesos "deben ser simultáneos ya que la concentración de la riqueza en unas pocas manos, para un supuesto derrame posterior, es una ilusión en la que no se puede caer".5. Por último, el PJ concluye: "Exhortamos a nuestra dirigencia, a las instituciones libres del pueblo, al movimiento obrero organizado, a los partidos políticos y a los movimientos sociales que integran el campo nacional y popular, a hacer el esfuerzo necesario para concretar el anhelo de hacer realidad la felicidad del pueblo".