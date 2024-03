Desde H.I.J.O.S. advirtieron que "quienes son negacionistas no pueden ser funcionarios públicos"

En el marco del 24 de marzo y tras el ataque sufrido por una de sus compañeras, integrantes de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) llamaron a "poner un límite" a los discursos de odio del gobierno de Javier Milei y advirtieron que "quienes son negacionistas no pueden ser funcionarios públicos".sostuvo Lucía García, militante de H.I.J.O.S., en diálogo con C5N."Se está rompiendo con un pacto democrático de 40 años que fue justamente dirimir los conflictos políticos en el marco de la democracia. Ese fue el acuerdo que surgió del juicio a las Juntas y este Gobierno viene a poner eso en tensión, por eso me parece fundamental que la marcha de hoy sea enorme", remarcó.Carlos Pisoni, también integrante de la agrupación, añadió que "(Mauricio) Macri, Milei y (Victoria) Villarruel atacan al movimiento de derechos humanos y niegan lo que pasó porque en realidad, en el fondo, no pueden reivindicar lo que es políticamente incorrecto. Creo que ellos quieren reivindicar el accionar represivo", señaló.", analizó.García coincidió en que el rechazo a las políticas económicas de Milei es "uno de los grandes ejes" de la movilización de este domingo. "Estas prácticas de violencia vienen de la mano del intento de instaurar políticas que avanzan sobre los derechos de las personas, empobrecen y precarizan las vidas, y por eso mismo requieren de la violencia para sostenerse", destacó.Otra de las claves, agregó, es "ser claros y poner un límite" a la violencia política., afirmó.En ese sentido, Pisoni indicó que "deberíamos estar festejando los 40 años de democracia y estamos en un momento donde debemos ponerle límites incluso a los funcionarios públicos", y recordó que "concluyó.