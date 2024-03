Actos y movilizaciones del primer Día de la Memoria en el gobierno de Milei

Organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y sindicales, y personas de a pie marcharán en un nuevo Día de la Memoria a Plaza de Mayo, a 48 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976, frente a un Gobierno negacionista y en medio de provocaciones y un apagón comunicacional. Dado el grave contexto político, económico y social, las organizadores de este 24 de marzo estiman que será “una de las marchas más multitudinarias que se hayan visto” en esta fecha histórica en memoria de los 30 mil desaparecidos.Si bien los organismos de derechos humanos intentaron realizar una marcha unificada, finalmente resolvieron hacer actos separados en horarios acordados como en años precedentes. En este contexto, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la agrupación H.I.J.O.S de la regional capital eligieron la consigna “30 mil razones para defender la patria. Nunca más miseria planificada”, y convocaron a una concentración a las 12 en Avenida de Mayo y Piedras.“Esperamos que sea una marcha masiva y que podamos sentirnos acompañados por gran parte de la sociedad que siempre estuvo del lado de la memoria, la verdad y la justicia. También nos gustaría que haya gente joven que se acerque a marchar y compartir las consignas”, manifestó Claudia Victoria Poblete Hlaczik, integrante de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo y nieta restituida de la abuela Buscarita Roa, actual vicepresidenta de la organización.Esta convocatoria también es impulsada por 13 organismos de derechos humanos y las tres centrales obreras, tal como fue anunciado el lunes en una conferencia de prensa encabezada por el secretario General de la CGT, Héctor Daer, los dirigentes de las dos CTA, Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, junto a Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel, quienes coincidieron el que “más allá de las diferencias tenemos que tener objetivos comunes con los derechos humanos y la democracia como valores indivisibles”. Como hace mucho tiempo que no pasaba, también se sumará una columna que reunirá varios sectores de la Unión Cívica Radical (UCR), sin dudas todo una clave de época.En tanto, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), junto a organizaciones políticas de izquierda, movimientos sociales y estudiantiles concentrarán a las 14 en Avenida de Mayo y 9 de Julio y leerán su documento en Plaza de Mayo alrededor de las 16.Entre las principales consignas anunciadas a través de un comunicado se encuentran: “Son 30 mil, fue y es genocidio, basta de impunidad”, piden por “el juicio y castigo a todos los genocidas en cárcel común” a lo que suman reclamos coyunturales como el pedido de “un paro y plan de lucha a las centrales sindicales”, el rechazo al pago de la deuda con el FMI y el repudio al “plan reaccionario, de ajuste, entrega y represión de Milei y los gobernadores”, según informó Somos Télam.Otra clave época es el apagó que rodea este Día Nacional de la Memoria por la Verdad será que por primera vez los medios públicos no cubrirán oficialmente. “Que la Agencia Nacional de Noticias Télam y la TV Pública estén ausentes el 24 de marzo, es un hecho sin precedentes en los 40 años de democracia. Es una catástrofe, da cuenta del negacionismo y la censura de este gobierno, que desprecia la libertad de expresión”, manifestó el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Agustín Lecchi.Asimismo, fuentes vinculadas a Radio Nacional le informaron a Somos Télam que por primera vez desde el regreso de la democracia, la emisora no mandará móviles a cubrir los actos por el 24 de Marzo, y solo saldrá información “acotada” a través de los boletines informativos.