Cristina: "En este país hubo superávit fiscal cuando gobernó el kirchnerismo"

En el marco de la inauguración del Polideportivo Néstor Kirchner, la ex Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hizo hincapié en las políticas implementadas por el gobierno actual, liderado por Javier Milei, y criticó enérgicamente su enfoque económico.

La expresidenta comenzó su discurso con una crítica contundente a la gestión de Milei, destacando que el pueblo argentino está soportando un sacrificio inútil bajo su mandato. Además, desestimó los supuestos resultados positivos presentados por el actual presidente en su cadena nacional, enfatizando que no existe un verdadero superávit y señalando las deudas acumuladas como evidencia de ello. Recordó también que durante los gobiernos de Néstor Kirchner se lograron períodos de superávit, lo que pone en duda la legitimidad de los resultados presentados por la administración actual."Lo veo congratularse por el superávit público del primer trimestre pero no pagaste la energía, las obras públicas, lo que le debés a las provincias ni a las universidades (...)No hermano, no tenés un superávit, no es cierto, mirá todo lo que debés", expresó.En este sentido, la ex mandataria advirtió que el Gobierno carece de un plan de estabilización y solo está centrado en políticas de ajuste. Además, denunció que este enfoque favorece más a intereses extranjeros que a los ciudadanos argentinos, caracterizando al gobierno como uno de "anarco-colonialismo".Asimismo, Fernández de Kirchner destacó la importancia de mantener la cohesión interna en el peronismo y la necesidad de no atacar públicamente a los compañeros de partido, subrayando la importancia de la unidad en momentos críticos.