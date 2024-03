El Gobierno oficializó la nueva fórmula jubilatoria por decreto y podría haber motín en el Congreso

El Gobierno intentará desactivar esta semana el motín de los bloques dialoguistas y opositores contra el DNU anunciado por el ministro del interior, Guillermo Francos y oficializado este lunes en el Boletín Oficial, para actualizar la fórmula jubilatoria. El anuncio del Ejecutivo llegó apenas 24 horas después de que la comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados definiera un cronograma de trabajo para avanzar con un proyecto de ley consensuado.Es que el nuevo DNU deberá ser refrendado tanto por Diputados como por el Senado. Horas antes de que el Gobierno decidiera modificar la fórmula de movilidad jubilatoria por decreto, la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja se había reunido para acordar un plan de trabajo. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, se negó a convocar a ese cuerpo para que sesione conjuntamente con Previsión Social y recibió críticas.Si el economista liberal no contaba con información de que el Poder Ejecutivo iba a avanzar en ese sentido, al menos tenía la decisión tomada de que iba a esperar que fuera el Gobierno el que bajara la línea y marcara los tiempos en esta materia.El diputado nacional de Unión por la Patria (UP), Sergio Palazzo, apuntó duramente contra el titular de Presupuesto por dilatar los tiempos del debate mientras se sigue agudizando la problemática de los jubilados, que pierden sistemáticamente con la inflación y no llegan a fin de mes. "Todos tenemos que esperar las negociaciones políticas que llevan adelante (el jefe de Gabinete, Nicolás) Posse, (el ministro de Interior, Guillermo) Francos, con los gobernadores, los bloques, para poder tratar el tema de los jubilados. Parece que Espert y el Gobierno piensan que es preferible esperar", protestó Palazzo."Acá estamos los que queremos trabajar. Espert parece que ahora es casta, estará muy ocupado en los canales de televisión proponiendo rebeliones fiscales, pero no está donde debe estar", fustigó el líder de La Bancaria.Para Palazzo, a este ritmo "vamos a terminar discutiendo recién en junio la actualización de la fórmula". La radical Gabriela Brouwer de Koning, que este jueves asumió como presidenta de la comisión de Previsión Social, reconoció que le "hubiese gustado tener una reunión conjunta". "Por diferentes criterios no se logró, pero eso no impide que de manera urgente podamos comenzar a debatir este tema tan importante, porque los ingresos de los jubilados están tan vapuleados por la inflación", agregó Brouwer de Koning.La diputada cordobesa de la UCR detalló la agenda de trabajo de la comisión, que incluirá una gran reunión informativa para el 4 de abril, en la cual expondrán especialistas a sugerencia de los distintos bloques.La semana siguiente se convocará a otra reunión informativa para la discusión entre los miembros de la comisión. "Si logramos llegar a un acuerdo, bienvenido sea; sino, nos daremos una semana más para lograr un acuerdo", explicó Koning sobre las posibilidades de dictaminar esa misma semana.Para el próximo jueves, se pusieron a consideración los 16 proyectos existentes sobre el tema. Autora de una de las iniciativas, María Eugenia Vidal (PRO) reconoció que los haberes de los jubilados perdieron 46% en los últimos meses. "La sola existencia del bono es una admisión del fracaso de la fórmula. Hubo 28 bonos para compensar a los jubilados", puntualizó Vidal, y advirtió que no solo la jubilación mínima quedó baja, sino que distorsionó toda la escala jubilatoria."Hoy un jubilado que gana la mínima con el bono gana 157 mil pesos; si un jubilado de una escala mayor gana 150 mil, con los descuentos termina cobrando 154 mil. Los bonos distorsionaron toda la pirámide", se quejó. La propuesta de la exgobernadora bonaerense es actualizar los haberes mensualmente (actualmente el ajuste es trimestral) por IPC (inflación) y un adicional del 30% en marzo.Luego fue el turno del diputado de la Coalición Cívica (dentro de Hacemos Coalición Federal) Maximiliano Ferraro, quien al igual que Palazzo cuestionó a Espert por "la negativa que tiene el presidente de la Comisión de Presupuesto" a reunirse en plenario.El ministro del Interior, Guillermo Francos, había ratificado el fin de semana que el Gobierno dispondría por decreto que las jubilaciones y pensiones se actualicen por inflación a partir de abril. A su vez, aseguró que se aplicará un ajuste del 12,5% para compensar la pérdida de poder adquisitivo que los haberes sufrieron en enero. "El Gobierno va a sacar una fórmula de ajuste de las jubilaciones que es lo máximo que podemos dar en función de los fondos que tiene para esto. Es que los recursos para los jubilados están requebrados", sostuvo el funcionario.