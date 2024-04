Pese a excluirlo de la nueva Ley ómnibus, el Gobierno insistirá con la privatización del Banco Nación

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que el Gobierno insistirá con la idea de privatizar el Banco Nación luego de que la propuesta fuera quitada de la nueva Ley ómnibus por falta de consenso.Francos sostuvo que pese a quitar al Banco Nación de la lista de privatizaciones el Poder Ejecutivo “no deja de lado ese debate” y que está decidido a darlo “otra vez” más adelante o por separado.En ese sentido, afirmó que no entiende por qué se rechaza el ingreso de privados a la estructura de principal banco público del país, ya que se mantendría para "el Estado la mayoría accionaria, porque obviamente es la nave insignia del crédito argentino”.“Estamos en un concepto absolutamente viejo de no permitir el trabajo conjunto del capital privado y público”, subrayó Francos en declaraciones radiales.El funcionario indicó que se buscará ir hacia un modelo similar al que aplicó Luiz Inácio “Lula” Da Silva con el Banco do Brasil, que llegó a cotizar en la Bolsa de Nueva York."El Banco de Brasil cotiza afuera del país y tiene un capital impresionante. ¿Si un banco público en Brasil bajo la presidencia de Lula se convirtió en una empresa que cotiza en Bolsa y que incluyó capital privado, por qué no hacerlo nosotros acá? Lo hemos estudiado muy bien con las autoridades del BNA y esperamos poder debatirlo en el futuro y convencer al resto de los sectores políticos porque es importante”, planteó.Tras negociaciones entre el oficialismo y parte de la oposición en Diputados, se había decidido excluir al Banco Nación de la lista de empresas sujetas a privatización y restituir los impuestos al tabaco en la nueva Ley ómnibus.