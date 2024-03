"Me dijeron que no hablara nunca más": el duro testimonio de Sabrina Bölke, la militante de HIJOS abusada

La militante de la organización HIJOS regional Buenos Aires, Sabrina Bölke, habló del ataque que sufrió el pasado 5 de marzo en el que la golpearon y abusaron sexualmente en su domicilio, y relevó que le pidieron "que no hable nunca más"En diálogo con El Destape, Bölke detalló que cuando llegó a su casa luego de una jornada laboral había dos personas que cuando ingresó la tomaron del cuello y comenzaron a torturarla.“Me tomaron del cuello estuvieron torturando entre 15 y 20 minutos, me ataron y me apuntaron con un arma y me dijeron que me iban a matar. Hay una sensación de shock en ese momento que sigue., detalló., desde el 5 de marzo no puedo ser la misma persona", expresó la militante.Antes de irse, luego de torturarla y abusarla, los agresores pintaron la pared con la sigla VLLC (Viva la Libertad Carajo). Al respecto la víctica detalló cómo encontró las pintadas de "VLLC ñoqui": "Estoy volviendo a mi casa del Pirovano (donde fue asistida tras el ataque) y encuentro la pintada en mi habitación. Ellos estuvieron dentro del departamento mucho tiempo porque cuando nosotros volvimos vimos que habían roto cosas".En este sentido, se refirió a los discursos de odio del gobierno de Javier Milei y afirmó que “”. En tanto, confirmó que la causa ya está en manos de la Justicia y Defensoría de la Nación los está acompañando., las madres, a los nietos, los casos de gatillo fácil, la pobreza y el hambre de los trabajadores y las ama de casas que no llegan a fin de mes", planteó Sabrina Bölke.Y lamentó: "¿Qué puedo esperar que tengan empatía? si no tienen y encima no han demostrado ni han dado un solo signo de empatía con tantas causas que nos duelen a todos y a todas que tienen que ver con el hambre, con el sufrimiento de los chicos y de las chicas en un país que es productor de alimentos y hay chicos que tienen hambre".