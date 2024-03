Ante el malestar por la nueva fórmula de movilidad, la oposición dialoguista planea discutirla en Comisión y avanzar con proyectos propios

Ante la inconformidad por la resolución que tomó el Gobierno nacional respecto de la movilidad jubilatoria, desde la oposición dialoguista estructuran una nueva reunión de Comisión para avanzar en la discusión del Decreto de Necesidad de Urgencia 274 por el cual el Ejecutivo modificó la fórmula de actualización de los haberes.La medida que tomó el Gobierno de Javier Milei -a sólo 24 horas de haberse conformado la comisión de Previsión y Seguridad Social- no fue bien recibida por la oposición, que venía discutiendo con la Casa Rosada cómo iba a ser el “empalme” entre la fórmula que aplicó Alberto Fernández y la que rige desde ahora.De hecho, el ministro del Interior, Guillermo Francos, tenía agendado un encuentro con los gobernadores del PRO para comenzar la ronda de conversaciones que defina el texto que se enviará al Congreso como nueva ley Bases, pero prefirió pasarlo para la semana que viene dado que pintaba a que habría varios faltazos.“La verdad es que están todos bastante calientes, lo que se pierde hoy ya no se recupera y nosotros queríamos que el empalme sea más cerca del 20%”, explicó un diputado de la oposición.En ese contexto, en la comisión que comanda la radical Gabriela Brouwer De Koning tienen decidido seguir adelante con el cronograma de reuniones que ya se había acordado. La creación a las apuradas de la comisión y su nombramiento fue la respuesta del oficialismo a la sesión especial convocada por el bloque dialoguista de Hacemos Coalición Federal para acelerar la actualización y que los jubilados no siguieran perdiendo poder adquisitivo."El DNU no modifica el compromiso asumido en el Congreso y vamos a trabajar para mejorar la propuesta del gobierno", anunció la diputada radical Brouwer de Koning.Una opción que se está trabajando entre las autoridades de la comisión es la de citar a las autoridades del Gobierno, más precisamente al titular de ANSES, Mariano De Los Heros, para que en una reunión informativa exponga los pormenores de la actualización que propuso el Ejecutivo.Hace pocas semanas, la oposición quedó a sólo cuatro diputados de conseguir el quórum para tratar en el recinto varios proyectos de ley de movilidad jubilatoria. Una de las que estuvo presente fue la diputada Margarita Stolbizer, quien en la red social X escribió que con la nueva fórmula “los jubilados siguen perdiendo y son víctimas de nuevas mentiras”.Un punto en discusión es si en la Comisión se avanza para llamar a un plenario de comisiones. Esto es algo que oficialismo había comprometido pero que busca dilatarlo lo más que pueda porque, aunque implique el involucramiento de la de Presupuesto que preside el libertario José Luis Espert, la comisión cabecera es Previsional y eso significa que los plazos quedan en manos del radicalismo.El diputado socialista del bloque HCF, Esteban Paulón, también criticó la fórmula que impuso el DNU y señaló que el ajuste de 12,5% que establece el empalme “consolida la pérdida de poder adquisitivo” de los jubilados.Según consignaron fuentes periodísticas, la intención de Brouwer De Koning es volver a citar a la Comisión el próximo 4 de abril. El mismo día para el cual se postergó el encuentro con gobernadores del PRO.