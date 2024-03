Polémica en Córdoba: el municipio de Marcos Juárez retiró un monumento de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

En Marcos Juárez, al sudeste de la provincia de Córdoba, quitaron un monumento a las Madres de Plaza de Mayo de la plazoleta por la Memoria pic.twitter.com/fbRFeFvtHq — Aɴᴅʀᴇ́s Oʟɪᴠᴀ ⭐⭐⭐ 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 (@andres_oliva) March 26, 2024

Un día después que el Ejército tapara pañuelos blancos pintados en Misiones, retiraron un monumento a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en la ciudad de Marcos Juárez, en Córdoba.“La Municipalidad de Marcos Juárez procedió a retirarlo. El justificativo de esta acción es que el mismo carece de permiso. Así lo expresó el presidente del Concejo Deliberante, Javier Barletta”, publicó el medio local Red Panorama.El mismo sitio informó que la obra había sido retirada el pasado domingo, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en un sector del predio del ferrocarril, donde se encuentra la Plazoleta de los Escritores.El pedido de retirar el monumento surgió de un militar retirado. En las redes sociales, ese vecino de Marcos Juárez –Carlos Dante Nieri- se atribuye el ‘logro’ de que personal de la Municipalidad quitara la obra.“Lo he logrado. Porque no puede ser que un montón de mangas de zurdos de mierda estén siempre en contra de todo”, dijo en un video que él mismo filmó, con palabras similares a las del presidente Javier Milei en relación a ese sector de la población. Entre sus posteos, el impulsor de la eliminación del monumento reivindica a Jorge Rafael Videla.En este marco, la decisión generó polémica en la localidad y la referente de Izquierda, Liliana Olivero, apuntó contra la intendenta Sara Majorel desde sus redes sociales."Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad queremos repudiar enérgicamente a la intendenta Sara Majorel titular del ejecutivo municipal de Marcos Juárez , por ordenar el retiro de una obra artística homenaje 'el pañuelo blanco', como así también los pilares de memoria, verdad y justicia', ubicados en espacios públicos de esa localidad”, escribió Olivero.Y expresó: “Una vez más el negacionismo intenta imponerse a través de estos actos que desde ya no solo repudiamos sino que exigimos la inmediata restitución. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! Son 30.000!! Los pañuelos blancos siguen siendo bandera!!”.