Los salarios aumentaron en enero, pero perdieron frente a la inflación por tercer mes consecutivo

Los salarios crecieron 16,4% durante enero, pero perdieron frente a la inflacion (20,6%) por tercer mes consecutivo. Las remuneraciones del sector privado registrado, de los estatales y de los informales quedaron por debajo del aumento del costo de vida.Según el último informe de Indec, el aumento nominal fue del 20% para el sector privado registrado, 12,1% para el sector público y 11,2% para los no registrados.En términos interanuales, el Índice de salarios mostró una suba de 181%, como consecuencia de los incrementos de 204,9% en el sector privado registrado, 168,2% en el sector público y 124,4% en el sector privado no registrado. En el mismo lapso, la inflación acumulada fue del 254,2% y superó todos los guarismos referidos al salario.A su vez, el ingreso per cápita de los argentinos medido en dólares es el más bajo de la región. De esta manera, el gobierno de La Libertad Avanza logró convertir a la Argentina en un país "barato" en materia salarial, con un enorme transferencia de recursos a los sectores concentrados de la economía.La consultora Focus Market elaboró un Informe donde releva cuál es el salario en dólares y cómo la crisis económica afecta el ingreso medio per cápita de las familias argentinas "El crecimiento del ingreso está atado al tiempo que lleva tapar el pozo para sentar las bases de una Argentina que pueda crecer en forma sostenida para distribuir un mejor ingreso", destaca el informe.Hoy el ingreso de los argentinos medidos en dólares se acerca a los niveles de la salida del régimen de la convertibilidad. Por su parte, la inflación no ha dado respiro en los últimos 13 años y en el acumulado el salario ha perdido fuertemente frente a la variación de precios en la economía.Al realizar un análisis de los ingresos promedios en dólares de nuestro país en términos comparativos al resto de los países de Latinoamérica podemos ver que el ingreso promedio en Argentina es de 196 dólares en forma mensual (se tomó como metodología los valores nominales valuados al dólar paralelo). En términos comparativos en Brasil o Uruguay son 574 y 810 dólares respectivamente.