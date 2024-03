Milei denunció una "ola de violencia" en su contra y cuestionó al periodismo

Los democráticos que todo el tiempo me tildaban de antidemocrático... A ver dónde están condenando esos periodistas que se sumaban a esa ola de violencia contra mi persona... casi que no dudo que después de tirar la piedra esconderán la mano... https://t.co/1cZdCZmI25 — Javier Milei (@JMilei) March 31, 2024

A mi cuando me agredian también me preocupaba. Hasta que vos me enseñaste esto 🥰 https://t.co/laLiGIEQs1 pic.twitter.com/7QuZN8iXYa — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) March 30, 2024

El presidentevolvió a apuntar contra el periodismo por no condenar la violencia contra su persona y compartió una amenaza que circuló en redes sociales."Los democráticos que todo el tiempo me tildaban de antidemocrático..... casi que no dudo que después de tirar la piedra esconderán la mano...", se quejó Milei en su cuenta de X donde compartió el mensaje de un usuario que alertaba por posteos en su contra.La publicación de Diego Macana Roa sostenía: "Últimamente estoy recibiendo mensajes de este tipo, donde aparece Milei muerto y con mensajes de tipo: vamos a empezar a matar liberales, no descansaremos hasta ver a Milei muerto, etc, si bien tomo este tipo de cosas de quién viene, osea de unos imbéciles, a veces toca tener cierto reparo".La vicepresidentaadvirtió que recibió amenazas en redes sociales y la exlegisladora Ofelia Fernández salió a responderle irónica, recordando lo que la ahora titular del Senado le había dicho ante una denuncia similar que ella manifestó en 2019.El 24 de marzo Villarruel compartió en un posteo algunas agresiones y amenazas que recibió en las redes sociales. “mujeres agrediendo a otra mujer. Amenazas y conceptos violentos, escatológicos y sexuales para compensar la falta de argumentos después de 40 años de relato único. Solo les queda el insulto, los argumentos y la verdad histórica están de este lado”.Fernández reposteó la publicación y subió una respuesta que había recibido en 2019. “Qué miedo les da una pibita, cagones de mierda”, había escrito la exlegisladora. Ante esa expresión, Villarruel había lanzado:Sos legisladora, lo de pibita está de más”.“A mí cuando me agredian también me preocupaba. Hasta que vos me enseñaste esto”, expresó Ofelia junto a la captura, seis días después del posteo. Aún la vicepresidente no respondió el tuit.