Guillermo Francos cruzó a Maximiliano Pullaro: "Los sectores populares sufren el ajuste como todos los argentinos"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, le respondió este lunes al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que en el programa de Mirtha Legrand aseguró que el ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei no solo fue “muy fuerte” sino que además “lo están pagando los sectores populares” y no la casta.El funcionario del gabinete nacional consideró que el mandatario santafesino “está equivocado”. “Los sectores populares sufren un ajuste de la economía como todos los argentinos”, afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia.Francos explicó: “Cuando el presidente se refiere a que el ajuste lo sufre la casta se refiere a que han habido miles de trabajos asignados a militantes políticos que se han ido cortado, también cuando se refiere a programas, actividades, hechas para beneficios políticos se han cortado del presupuesto”.“Es una cuestión de apreciación, no quiero desdecirlo, tendrá sus motivaciones, pero el ajuste es general, pero la casta ha perdido un espacio muy importante”, señaló.Por otra parte, el ministro se refirió al debate por la Ley “Bases” que el Gobierno prevé para antes del 25 de mayo (día en el que está programada la reunión con gobernadores para firmar el Pacto), y no descartó que se incluyan algunos puntos del capítulo laboral.“No fue una propuesta nuestra, pero lo estamos analizando. Surgió en conversaciones con algunos legisladores a los que les pareció importante. Uno de los temas más complejos es la regulación laboral, que es obsoleta en la Argentina, y que no genera el ánimo de los inversores para traer capitales al país, invertir en actividad productiva”, subrayó.“En este tiempo yo hablé con los gobernadores, tuvimos reuniones y seguimos avanzando”, manifestó Francos.Además, critcó los cuestionamientos del embajador estadounidense en la Argentina, Marc Stanley, quien reclamó a la administración libertaria por las operaciones de la base china en Neuquén.“Me parece que el embajador tiene sus apreciaciones particulares, supongo que este tema sensible desde hace muchos años, de la instalación de una base en el sur de observación del espacio, meteorológicas, son temas que el embajador tiene absolutamente claros porque los ha conversado con el gobierno argentino”, concluyó el funcionario.