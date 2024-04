La CGT evalúa una gran movilización para el 1° de mayo y no descarta un paro general contra el Gobierno de Milei

El secretario general de la Confederación Federal del Trabajo (CGT), Héctor Daer, confirmó este miércoles que el próximo 1 de mayo habrá una movilización en rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional y no descartó un paro general."No descartamos ni paro ni movilización. De acá a fin de mes va a haber varias actividades, hay una propuesta para que el 1 de mayo hagamos una gran movilización, que seguramente suceda. Pero por respeto al consejo directivo y para sostener la unidad, las definiciones las tenemos que tomar entre todos los sectores el próximo 11 de abril", adelantó el titular de Sanidad al término de una reunión de la mesa chica en la sede del gremio de UPCN, uno de los afectados junto a ATE por la ola de despidos en el Estado.Al ser consultado por la prensa por las próximas medidas de fuerza de la central obrera, Daer explicó: "No es un tema de despidos solamente. Hay que debatir de fondo si al que no tiene nada y está en el último escalón de la vida, el Estado lo tiene que dejar a su merced. El Estado tiene que ser eficiente y articulador para quienes lo necesitan y en desarrollo para nuestro país".El debate puertas adentro de la central obrera está dividido entre quienes plantean la conveniencia de una marcha por el Día del Trabajador y los sectores más combativos de la entidad que, encabezados por Pablo Moyano, reclaman apurar la fecha de un nuevo paro general.Si bien hasta ahora los grupos más dialoguistas que dominan la cúpula de la CGT se resistían a apurar nuevas protestas, la persistencia de un escenario de falta total de diálogo aún con las nuevas autoridades de la Secretaría de Trabajo terminó favoreciendo la postura de Moyano y los gremialistas que reclaman avanzar ya con una nueva huelga.Al hablar del despido masivo de empleados estatales, Daer se mostró preocupado y adelantó negociaciones para avanzar con posibles reincorporaciones: "El tema lo estamos siguiendo con un repudio absoluto, los despidos son la consecuencia de la destrucción del estado. Parte de nuestra agenda tiene que ver con los estatales, hay gestiones para la reincorporación de compañeros y compañeras y planteos de actividades para reclamar".Además, el sindicalista le mandó un mensaje a los gobernadores de cara a la votación de la Ley Bases en el Congreso, donde el Gobierno busca restituir la cuarta categoría de Ganancias. "Los gobernadores no pueden ser tan egoístas de creer que si les ponen un impuesto van a estar mejor. Al contrario, van a estar peor porque van a tener más recesión en sus provincias. No creo que se metan con ese tema", apuntó, y agregó: "Tienen que pensar que tienen que defender a su pueblo y no dejarse subyugar por un gobierno central que lo único que hace es caja".