Día del Trabajador: la CGT se moviliza contra el ajuste de Milei en la antesala del segundo paro general

Tras la media sanción de la nueva Ley Bases y bajo la consigna "los derechos se defienden, la patria no se vende", la CGT se movilizará hacia el Monumento del Trabajo por el 1 de mayo.La convocatoria en Ciudad de Buenos Aires será a las 10 de la mañana en la intersección de avenida Independencia y Defensa, desde donde se movilizarán hasta Paseo Colón al 800. Sin embargo, la central obrera replicará la movilización en todo el país.La actividad fue convocada por el Consejo Directivo de la CGT el 11 de abril pasado, un día después de tener la primera reunión con el Gobierno en Casa Rosada.La central lleva a cabo un plan de lucha contra el ajuste de Javier Milei, con foco en rechazar la reforma laboral, la vuelta del impuesto de Ganancias y el DNU.La entidad gremial acompañó la Marcha Federal Universitaria y anunció el segundo paro general para el 9 de mayo. El primero se llevó a cabo el pasado 24 de enero, junto con ambas CTA, la Autónoma y la de los Trabajadores."La reivindicación tendrá que ver no solamente con la conmemoración de esta fecha histórica sino también tendrá como agenda un documento del país que nosotros planteamos, en el que discutiremos cuestiones que se han desbaratado en este último tiempo", remarcó el cotitular de la CGT, Héctor Daer.En la previa de la Marcha Federal Universitaria, la central también emitió un documento titulado "Agenda para un Nuevo Contrato Social – Argentina, hacia un país con Desarrollo, Producción y Trabajo" en el que exige el "derecho a participar en la discusión y el diseño de la sociedad a la que aspiramos" y presenta en 13 páginas propuestas programáticas en todas las áreas.En el texto, la CGT no esquiva el debate sobre la "modernización" laboral. "Avanzar hacia una legislación laboral adecuada a las características de la sociedad actual con sus nuevos derechos, que contemple los paradigmas tecnológicos y la capacitación técnica que demanda, afirmando a su vez los Convenio Colectivos por actividad como herramienta indispensable para ese cambio", señala.Diputados aprobó la nueva Ley Bases con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. De esta manera, el proyecto obtuvo media sanción giró al Senado. El proyecto incluye puntos polémicos como el cambio del sistema de indemnizaciones por un fondo de cese de empleo y la extensión del periodo de prueba.