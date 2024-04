ATE encabeza un nuevo paro nacional y tensiona su relación con el Gobierno

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encabezará un nuevo paro nacional acompañado de una movilización al Ministerio de Economía a partir de las 11.A la misma vez, responsabilizó al Gobierno de la tensión generada con el sector tras no ponerle un freno a las desvinculaciones.. En una nueva asamblea, se pidió el 25% para equiparar sueldos con inflación y se espera que desde el Gobierno la respuesta sea negativa.De esta manera, este viernes solamente prestarán servicios los trabajadores que estén nucleados bajo el ala de UPCN, no los de ATE. Con el Estado paralizado habrá complicaciones, por ejemplo, en Anses, hospitales públicos, enfermerías, en PAMI y otras dependencias.Rodolfo Aguiar, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) catalogó a los despidos como "ilegales". En la puerta del ex Ministerio de Trabajo, donde se desarrolló la movilización y el ingreso masivo de los trabajadores cesanteados, el dirigente sindical advirtió:reclamó ante los medios. Aguiar enfatizó en el hecho de la ilegalidad de los despidos: "No los vamos a aceptar. Dispusimos ingresos masivos y simultáneos. Hay una estrategia jurídica paralela, pero es con lucha la única posibilidad de revertir esta situación".En la misma línea, el gremialista remarcó que ". A propósito de Rocca, denunció: "Es gerente de uno de los grupos empresarios más importantes del país. Decidió tercerizar el ajuste, le dio la motosierra a Techint y nosotros vamos a pelear y se la vamos a sacar".Por último, Aguiar advirtió que "hoy empieza todo. Hacemos responsable a la casa rosada por cualquier hecho de violencia y represión". Luego, mandó un mensaje dirigido al Gobierno y a los trabajadores: