Vouchers educativos: la web no funciona por mantenimiento y se posterga el plazo de inscripción

se postergará un día la fecha de cierre para solicitar el voucher: en vez de terminar el 30 de abril, el plazo para inscribirse se extenderá hasta las 23.59 hs del jueves 2 de mayo.

Con picos de 30 mil usuarios por minuto, la web para solicitar los vouchers educativos no funcionará este viernes por tareas de mantenimiento y volverá a estar activa el sábado 6 de abril a las 7 de la mañana.El sitio viene funcionando de manera intermitente por el intenso tráfico registrado. Por tal motivo, la Secretaría de Educación informó que se programaron acciones de “mantenimiento y calibración” durante todo el viernes para permitir una mayor navegación simultánea. Desde que se habilitó la página esta semana, se registraron picos de 30 mil personas navegando por minuto.En un comunicado, la Secretaría informó queEsta asistencia es un subsidio para las familias con hijos de hasta 18 años que asisten a establecimientos privados de los niveles inicial, primario y secundario con una subvención estatal del 75% o más. Los “vouchers educativos” tendrán una duración de tres meses: se pagarán en mayo, junio y julio.El voucher tendrá un tope de $27.198 por hijo y solo aplica a las instituciones cuya cuota mensual no supere los $54.396. Los beneficiarios recibirán una suma de asistencia económica equivalente al 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas.Según una estimación de la Secretaría de Educación, el universo de beneficiarios podría alcanzar a casi 2 millones de chicos que asisten a más de 6 mil escuelas en todo el país y cuyos padres tengan un ingreso familiar menor a 7 salarios mínimos. Eso quiere decir que las familias que aspiren a inscribirse deberán tener ingresos mensuales que no superen los $1.419.600.El trámite debe hacerse en la web , que volverá a estar activa el sábado 6. Antes de completar el formulario de inscripción, se deberá brindar datos del adulto responsable, de los menores a cargo y de la escuela a la que asisten. Por ello es importante contar con:-Número de DNI y número de CUIL de los menores a cargo-Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten-El CBU actualizado en Mi ANSESEl primer paso requiere que el usuario cree un perfil que permite el acceso a la plataforma. Para ello deberá ingresar sus datos personales (nombres, apellido, número de CUIT o CUIL) como también consignar su correo electrónico, designar un usuario y colocar una contraseña.Una vez dentro del formulario hay que tener en cuenta que el mismo se subdivide en cuatro grupos: datos personales, encuesta, registrar menores a cargo y estado de tu solicitud.Los tres primeros son para que el postulante complete manualmente la información pertinente tanto suya como de los menores, mientras que el estado de solicitud corre por cuenta del Ministerio de Capital Humano, quien le informará el proceso, avances y resultado de la postulación.Antes de comenzar con el registro de datos personales, el formulario le recuerda al usuario que la información proporcionada tiene carácter de declaración jurada.