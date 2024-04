Camioneros advirtió que habrá paro si el lunes no pagan el aumento

El secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, insistió este sábado en que la determinación del sindicato es llevar a cabo un paro de actividades si los salarios no se actualizan con los aumentos acordados por las cámaras empresariales, que el Gobierno se niega a homologar por considerar que superan la tasa de inflación.Moyano advirtió que tienen plazo hasta el día lunes para realizar los depósitos correspondientes. Y señaló que, de no recibirse el 25% acordado para las 18 ramas de actividad, junto con un aumento del 2% para trabajadores de sectores como correo, logística y expresos y mudanzas, se tomarán medidas de fuerza que afectarán a alrededor de 250.000 empleados del transporte en todo el país.En sus declaraciones, el secretario general de la CGT enfatizó que no se trata de una amenaza, sino de una advertencia ante la necesidad de cumplir con los acuerdos laborales. Destacó que todas las empresas dentro de la actividad deben cumplir con el pago del aumento, ya que aquellas que no lo hagan se enfrentarán a la paralización de actividades el próximo lunes.El reclamo principal de Moyano es la implementación del acuerdo salarial pactado el 23 de febrero, que establece un incremento del 45% dividido en dos tramos (25% en marzo y 20% en abril). Además criticó la postura del gobierno actual, acusándolo de despreciar a los trabajadores al no validar este aumento, a pesar de la presión inflacionaria y la aplicación del impuesto a las ganancias.Moyano reconoció la actitud del Gobierno bonaerense y su titular, Axel Kicillof, por validar el aumento salarial para los recolectores de basura, aunque subrayó que esta es solo una de las 18 ramas que abarca el gremio.EL GOBIERNO IGNORA A CAMIONEROSDesde el Gobierno señalaron como "ilegítima" la medida anunciada por Pablo Moyano, a quien instaron a respetar el marco legal, recordando que la sociedad votó por un cambio profundo y que ahora se deben cumplir las reglas establecidas por la ley. Este viernes, en el Boletín Oficial se dio a conocer un total de 22 homologaciones de paritarias. Entre ellas no se encuentra la del Sindicato de Camioneros. Seis de esos acuerdos que recibieron el visto bueno de la Secretaría de Trabajo fueron rubricados por Héctor Daer, en su rol de secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentinas (FATSA).Se trata de los incrementos acordados con la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria; la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM); la Cámara Argentina de Empresas de Internación Domiciliaria; la Asociación de Hospitales de Colectividades y Particulares Sin Fines de Lucro; la Confederación Argentina de Mutualidades; la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales; la Asociación de Clínicas Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA); la Cámara Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos (CACEP); la Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos (AAEG); y la Cámara Argentina de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL).