Milei adelantó que iría por la reelección y se definió como "segundo presidente con mejor imagen del mundo"

El presidenteaseguró que este lunes "se reveló un dato" que refleja que é es "el segundo presidente con mejor imagen del mundo" y adelantó que irá por la reelección en 2027."El 75% de los argentinos entiende que estamos peor", dijo Milei en una entrevista con Alejandro Fantino en Neura donde amplió: "En enero ese numero saltó a 30, en febrero saltó a 40. ¿Sabés cuánto es hoy? 50. Hoy la mitad de los argentinos creen que de acá a seis meses estamos mejor".Al respeto, el Presidente aseguró que "hoy el 70% de los argentinos no tiene dudas" de que su gobierno va a bajar la inflación". "De esos 70 puntos porcentuales, 50 creen que lo vamos a hacer en un año y 20 creen que lo vamos a hacer en dos", explicó. Consultado sobre si él "tiene dudas" respecto a la eventual baja de la inflación, sentenció: "No, ni en pedo".A lo largo de tres horas y veinte minutos, el jefe de Estado explicó porque confía en que la inflación se está derrumbando, que va a ser un problema que el gobierno logrará controlar y que una vez que eso ocurra la economía logrará despegar. Por esa razón se mostró confiado en que no necesita el acompañamiento del resto de los partidos políticos ni sus dirigentes.“”, remarcó el mandatario.A pesar de que no quieren ceder los choreos, no los necesito, puedo llegar al 2025 con la economía creciendo muchisimo, la inflación yendo para abajo, vamos a hacer una hecatombe en la elección porque la gente va a detectar quiénes son los chorros que están en contra la gente, les vamos a dar una batacazo de novela”, vociferó el primer mandatario.En esa línea, como lo hizo durante la campaña, Milei catalogó como su "enemigo" al Estado, que paradójicamente hoy lidera. "El Estado es el enemigo,", consideró.A lo largo de la entrevista, el presidente se mostró confiado en el impacto positivo de sus políticas yafirmó.Al respecto, señaló que la líder opositora con mayor intención de votos es la ex presidenta Cristina Kirchner, aunque la posicionó lejos de los votos que él asegura tener. “Quien mejor intención de voto tiene detrás nuestro es Cristina con el 20%”, indicó. Allí, Fantino le hizo notar que CFK no suele dirigirle críticas en forma directa. La respuesta fue tajante:. Volver no va a volver, usará otro alfil, el más cercano que tiene hoy mide 17%, es (Axel) Kicillof. Mejor si es mi contrario, que venga”, aseguró el libertario.En otra parte del diálogo con Fantino, Milei habló de las elecciones legislativas del 2025 y aseguró: “Si no puedo meter las reformas estructurales ahora no me importa porque”, aseguró. El presidente se refería a la posibilidad de obtener un triunfo claro en las elecciones legislativas de medio término que modificarán las decisiones y fuerzas en el Congreso donde hoy La Libertad Avanza es minoría.“Qué me importa si estoy estabilizando la economía y va a recuperarse independientemente de la política. Lo puedo hacer”, insistió Milei y recordó el nuevo plan electoral de LLA que comienza a vislumbrarse incluso con su hermana Karina que se mostró en un local impulsando una campaña de afiliacióEn ese contexto, afirmó que aspira a quedarse en la presidencia los dos períodos que la Constitución le permite hacerlo. “”, señaló el presidente.