"No es gracioso": la respuesta de periodistas a Milei por burlarse de que un medio pueda quebrar

toda la pelea de Milei con medios y periodistas es con aquellos que son críticos de su gestión. Anoche, con Fantino, llegó a celebrar la posibilidad de que un medio de comunicación, cuyo nombre evitó pronunciar, pueda “ir a la quiebra”, y se burló del dueño de dicha firma, también sin mencionarlo

“¡Qué bueno! Ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvó la política y ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra”

Todo sería un poquito más gracioso sino hubiera 630 trabajadores en el medio de esta pelea entre el presidente Milei y Jorge Fontevecchia.



Ninguna quiebra nos genera gracia, sobre todo cuando esa supuesta quiebra se direcciona desde el propio Estado.pic.twitter.com/I6TP0mCYVj — DelegadosPerfil (@DelegadosPerfil) April 8, 2024

El presidenteretomó su pelea con la prensa, los periodistas y las empresas de medios en el marco de una amigable entrevista con, quien sin siquiera repreguntas, avaló que agreda a trabajadores de prensa incluso amigos del ex Animales Sueltos y dueños de empresas, y hasta se burle de la presunta quiebra de una firma que da trabajo a cientos de colegas.Por supuesto,La situación comenzó cuando Fantino le consultó por la mirada del diputado nacionaly su idea de que sea legal que los chicos puedan trabajar si sus padres así lo desean y que no sea obligatoria la educación.Ante eso, Milei dijo que la frase del hijo del "prócer libertario"(h) fue "desafortunada", pero terminó descalificando a la periodista, a quien tampoco mencionó por su nombre, por hacerle preguntas en su programa por Radio Millenium., dijo Milei.Y siguió: “A esa periodista no le tiene ni que pesar el estudio porque lo que quiere es destruir este espacio. Es un error de Bertie haber ido a ese lugar. Los periodistas juegan. Hay un montón que juegan para destruir y por eso no tenés que ir a darles notas a esos tipos. No les interesa saber cómo pensás o tener una mejor visión de cómo funciona el mundo. Les interesa ver qué definición te sacan para hacer daño”.Pero acto seguido,, festejó el Presidente de la Nación.Fantino no le hizo repreguntas ni ante la agresión a Manguel, tampoco ante la alusión a "Tinturelli" ni acerca del "diario" que iría a la quiebra. Llamativamente, no sólo la periodista trabajó con él en Animales Sueltos, sino que son amigos, como ella misma aclaró a través de su cuenta de X.Pese a que Milei no blanqueó quién es el empresario ni el medio al que hizo referencia, unas horas después la comisión interna de la editorial Perfil publicó un mensaje en el que asumía que la referencia era a ese medio:En el tramo final de la entrevista apuntó contra un autor, al que tampoco puso nombre pero identificó como un “novelista” que escribe columnas y que lo ha señalado en sus textos como un “populista de derecha”.“Hay algunos imbéciles que hablan de populismo de derecha. Es una de las formas estúpidas de cortos intelectuales, que además se creen que son grandes porque publican libros y notas muy pomposas, y son bestias”, dijo.El diputado, entre otros, se solidarizaron con el columnista de La Nación, al entender que el Presidente se refería a él. Milei pareció refutar artículos de fondo de Fernández Díaz en los que se refirió al gurú libertario Murray Rothbard, autor de “Populismo de derecha” (”Right-Wing Populism: A Strategy for the Paleo Movement”).