En medio de los despidos, un ex PRO cercano a Lombardi gestionará Parques Nacionales

Rechazamos la designación de Cristian Larsen al directorio de RTA mediante el decreto 668/2021



Larsen fue el brazo ejecutor de las políticas de Hernán Lombardi de rebaja salarial, violación de convenios y censura en TVP y Radio Nacional durante el macrismo👇🏽 pic.twitter.com/4vlLbdHw9V — Trabajadores de Prensa de TV Pública │Canal 7 (@Canal7SiPreBA) September 29, 2021

En medio de la ola de despidos en el sector público, el Gobierno designó al nuevo director de la Administración de Parques Nacionales. Se trata de Cristian Larsen, un ex dirigente del PRO -volcado ahora a los libertarios- que tuvo influencia sobre los medios públicos durante años.A través del decreto 298/2024, la gestión de Javier Milei designó a Larsen, que ahora quedará bajo la órbita del Ministerio del Interior, a cargo de Guillermo Francos. A principios de mes, el Gobierno decidió no renovar contratos de personal que se desempeñaba en Parques Nacionales, lo que generó preocupación y una ola de reclamos.El nombre de Larsen no es ajeno en la escena pública: en el último tiempo fue parte de la campaña a la Presidencia de la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hasta se subió a la “Patoneta”, la trafic en que la dirigente de Pro salió a recorrer el país.En septiembre de 2021, fue designado como miembro de la minoría por el PRO en Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA) para integrar el directorio. Fue propuesto -a través de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de Comunicación Audiovisual- por el bloque de su partido, en ese entonces segunda minoría en el Congreso.Sin embargo, esa no fue la primera incursión de Larsen en dicho ámbito. Entre 2016 y 2019, el abogado santiagueño se desempeñó como auditor interno y, de acuerdo con lo que denunciaron sindicatos, “fue el brazo ejecutor de numerosas irregularidades, vaciamiento generalizado, persecución y violación de derechos laborales”, junto a Lombardi, que era titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos; y su número dos, Emilio Lafferriere.Durante la administración macrista, estos funcionarios tuvieron una fuerte disputa con los referentes gremiales y los empleados cuando quisieron aplicar una política de supuesto “saneamiento” de los medios estatales.Aunque eso no es todo: actuó como director de Compras y Suministros en territorio bonaerense durante el mandato de María Eugenia Vidal. Entre 2012 y 2015, se desempeñó como auditor legal en el Gobierno de la Ciudad, en base a su perfil de LinkedIn.