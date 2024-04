Milei volvió a apuntar agresivamente contra el periodismo: "Se ha corrompido, ensuciado y prostituido"

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PARA TODOS.



Hace algunos días cuando recibimos a la General Richardson en Buenos Aires aprovechamos la oportunidad para presentar una nueva Doctrina de Política Exterior para la Argentina.



Durante esa presentación dijimos que parte de nuestra visión es… — Javier Milei (@JMilei) April 10, 2024

El presidentepublicó este miércoles un polémico comunicado titulado "libertad de expresión para todos" en contra el periodismo al que calificó de "mentiroso y extorsivo". Además, aseguró que "el problema de muchos periodistas" es que La Libertad Avanza "no le debe nada a nadie".", aseguró el Presidente este miércoles en un posteo en su cuenta de X donde señaló que cree "en una verdadera libertad de expresión. Pero para todos. No solamente para algunos".Milei, que ayer estuvo en el centro de la polémica por basarse en una cuenta falsa de X de Jumbo para hablar del índice de inflación y políticas económicas, consideró que, a los que no se puede criticar, ni desmentir, ni corregir". "Si alguien osa cometer esa imprudencia, es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones", apuntó.En ese sentido, desde su gira por Estados Unidos, el jefe de Estado lanzó:Primero te pegan, y después te pasan la factura. Cifras siderales. Pero como la mayoría de los políticos son los que pagan, quedan presos de su propia trampa, ya que nunca pueden contestar los ataques a riesgo de que expongan sus negocios”.Y no nos vamos a quedar callados frente a las operaciones, la mentira, la calumnia, la injuria o la difamación. Vamos a contestar. Vamos a decir nuestra verdad. Vamos a bajarlos de esa Torre de Marfil en la que creen que viven", aseguró el Presidente y concluyó: "Porque libertad de expresión significa que nadie puede evitar que hablemos".Cabe recordar que en diciembre el Gobierno de Javier Milei oficializó la suspensión de la pauta oficial a través de un decreto que confirma que por un año "las campañas institucionales de publicidad y de comunicación con carácter oneroso" oficiales quedan paralizadas. Sin embargo, se reservó la posibilidad de suspender la medida y exceptuó de la misma a los casos de publicidad oficial que surjan de la normativa vigente.