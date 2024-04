Escándalo en la comisión de Juicio Político: Menem levantó la sesión que nombró a Marcela Pagano como presidenta

Menem quiso "bajar" la candidatura de Pagano a la presidencia -pese a que tenía la aprobación de Javier Milei- por pedido de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.

La Comisión de Juicio Político de Diputados se reunió esta mañana para designar autoridades y formalizar su composición, pero la sesión se levantó de manera imprevista a pedido del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.Los legisladores constituidos en esa comisión habían logrado el quórum necesario para funcionar y Oscar Zago, titular de la bancada de La Libertad Avanza, propuso a la libertaria Marcela Pagano como presidente del cuerpo y la moción fue votada por la positiva.Sin embargo, Menem decidióenviando un mail a las 10.59, es decir un minuto antes del horario previsto para el arranque de la reunión. La transmisión de Diputados TV se cortó y la sesión finalizó. Esta situación provocó la reacción de los diputados de la oposición y tomó por sorpresa a los propios representantes del oficialismo que estaban en la sala."No entendemos cómo se suspende una comisión sobre la hora de la propia constitución", protestó Germán Martínez (Unión por la Patria) quien rápidamente se convirtió en el conductor de la audiencia que tenía quórum con la presencia de los representantes de los bloque dialoguistas y también de LLA.A su turno, Emilio Monzó (Hacemos Coalición Federal) explicó que Menem no puede intervenir la sesión porque las comisiones, una vez designadas sus autoridades y su composición, es “soberana”. En consecuencia, el presidente de la Cámara no tiene atribuciones sobre su funcionamiento.Por su parte, Paula Oliveto (Coalición Cívica) se manifestó "sorprendida y preocupada" por el accionar de Menem. "Se tiene que enterar que es presidente de la Cámara no de un partido o un bloque", avisó.De todas maneras y tras fracasar en el intento por frenar la designación de Pagano, Menem hizo una nueva convocatoria para el 18 de abril, a las 11, desconociendo lo votado este miércoles, lo que podría derivar en un conflicto de intereses. Además, trató de borrar los rastros de la reunión al borrar el registro de YouTube, lo que terminó por coronar el bochorno de la presidencia de la Cámara.Fuentes del oficialismo confiaron a Clarín que"La pelea familiar llegó al Congreso y provocó este escándalo", apuntó un diputado de la oposición.Según versiones del mismo oficialismo,Lo cierto es que. Luego de la reunión, el titular de la bancada libertaria aclaró que había un acuerdo en el bloque para que Pagano sea la presidenta de la comisión y advirtió que la resolución del presidente de la Cámara baja "llegó tarde, después del horario de la convocatoria". "Hay que respetar los reglamentos internos", remarcó.La Comisión de Juicio Político es una de las más importantes del Congreso, por el rol que tiene. Si bien el oficialismo está en minoría, como se considera una comisión “de gobierno”, por tradición parlamentaria se le concede la presidencia de ese cuerpo a un diputado que responda al Poder Ejecutivo.