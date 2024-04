Pepe Mujica contó que lucha contra un tumor en el esófago: Mientras pueda, seguiré militando"

El ex presidente de Uruguay,, de 88 años, anunció queMujica reveló en una conferencia de prensa que la enfermedad fue detectada durante un chequeo médico que se realizó el pasado viernes.“que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque p”, informó.Y explicó que esta le afectó -entre otras cosas- los riñones, lo que crea “obvias dificultades” para técnicas de quimioterapia o de cirugías. ”Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis celular, cómo sigue esta historia”, dijo.Mujica, que ejerció la presidencia de Uruguay entre 2010 y 2015, aseguró que “mientras el rollo aguante” va a seguir militando en las filas del Movimiento de Participación Popular (MPP) y Frente Amplio. “En mi vida, más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando.”, dijo con una de sus habituales metáforas.En 2021, Mujica ya había atravesado una intervención quirúrgica de emergencia a la que se tuvo que someter luego de que hayan encontrado una úlcera en su esófago. "Tuvo una excelente evolución en el procedimiento. Los estudios se realizaron con un seguimiento clínico, estudios de imagen, tomografía, cuello y tórax que salieron muy bien", dijo en aquel entonces Andrés Munyo, uno de los médicos que participó en la intervención.“Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir”, remarcó.En ese contexto, en medio de la carrera para las elecciones uruguayas de este año, le habló a las y los jovenes: “”. "El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Nadie se salva solo”.Y cerró: “Estoy agradecido y que me quiten lo bailado”.