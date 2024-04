Pese a agradecerle la publicidad a CFK, el CEO de Rapanui apoya a Milei

El CEO de Rapanui, Diego Fenoglio, agradeció a Cristina Kirchner por la publicidad a la marca durante una sesión legislativa de 2021 en el Senado, pero no dudó en apoyar al presidente Javier Milei y sus medidas."Yo estoy absolutamente con Milei. Me parece perfecto. El chico este me encantó. Desde el momento que apareció, yo dije 'este chico piensa como yo pienso.'", expresó el dueño y fundador de la famosa heladería en un canal de streaming.En ese sentido, explicó los motivos que lo acercan a la postura libertaria de Milei: "Hay que ser eficiente. El Estado no puede gastar más de lo que tiene. Es un horror lo que se hizo con la inflación durante tantos años. Tengo muy buenas expectativas con Milei".A su vez, expresó su repaldo a la reforma laboral: "Es importante hacerla. El juicio laboral por ejemplo destruye a las Pyme. Lo que hay que hacer facilitar el ingreso para las empresas chiquititas, no los grandes, las chiquititas. Que los chiquitos puedan empezar a armar pequeñas empresas".Desde su punto de vista, valora la creación de nuevas empresas y aumentar las bases más que reforzar a las grandes empresas.En la misma entrevista, Fenoglio fue consultado por el famoso blooper de Cristina Kirchner en 2021, que -reconoció- "fue una muy buena publicidad". "Al otro día me llamaban y no entendía lo que estaba pasando. Sin duda fue una repercusión tremenda... para bien. Todo lo que sea publicidad es para bien, expresó."¿A qué hora cierra Rapanui?", dijo la expresidenta durante una sesión en el Senado, sin darse cuenta que el micrófono estaba prendido. Esto se viralizó inmediatamente en redes sociales, que hasta el día de hoy el propio Fenoglio lo recuerda.