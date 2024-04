Zago continúa los fogonazos en la interna de LLA: "Algunos le mienten al Presidente"

El ahora ex presidente del bloque de la Cámara de Diputados de La Libertad Avanza (LLA),, reavivó la fuerte interna dentro del partido libertario, acusó a que algunos dirigentes "le mienten" al presidente Javier Milei y adelantó que formará un interbloque con los legisladores que responden a él.como se lo dio a la diputada Marcela Pagano, cuando yo lo consulté", remarcó en diálogo con Radio 10 al referirse a la reunión en la que se designó a la periodista como titular de la Comisión de Jucio Político, algo que el presidente de la Cámara de Diputados revirtió.Y advirtió: "Esa es la opinión del Presidente. Después... Algunos interpretan que la opinión del Presidente, bueno,, como son los hechos. ¿La verdad? Yo soy muy responsable en estas cosas".Con respecto al tema, el legislador marcó que algunos le mienten al mandatario "porque quizás le dicen que no fueron, yo digo lo que fue y cómo funciona" y también denunció que, hace varios días, ya había existido un intento por desplazarlo de la presidencia del bloque de LLA, algo logrado en la noche del miércoles. "Están en su derecho, pero yo tengo mis argumentos de un trabajo político que hago", sostuvo.Ayer en una reunión donde Zago no estuvo presente, los legisladores libertarios decidieron por unanimidad (36 a favor) desplazarlo y reemplazarlo por el cordobés,Como creo que todos los cargos están a disposición porque esto es un tren, a todos nos elige el Presidente. Él deseaba que yo fuese el presidente del bloque, también que Martín Menem esté a cargo del Congreso., me puse a trabajar. Hay muchos que no quieren que el PRO venga, si están enojados por esas situaciones... Bienvenido sea", trató de aclarar.Sobre la posible alianza con el PRO -por la que Mauricio Macri y Santiago Caputo mantuvieron ayer un encuentro- aseguró que algunos diputados y diputadas de LLAy consideró ese tipo de actitudes como "ir en contra del Presidente", algo que señaló él "jamás haría".En esa línea, Zago señaló al presidente de la Cámara,Además, aseguró que, a partir de ahora,-frente que integra dentro de LLA- para analizar los pasos a seguir. "Se hará un interbloque, como funciona el PRO u otros partidos políticos que tienen bloques e interbloques. Si se acepta esa posición, bien y sino, bueno.", dijo."Yo no pienso seguir siendo más de lo mismo, quiero cambiar las cosas como el Presidente de la Nación. Si vamos a ser lo mismo y nos vamos a cagar en todas las normas y reglas que hay, háganlo. Yo no comparto", arremetió.