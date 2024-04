Denunciaron un nuevo hecho de violencia contra una militante y abogada de derechos humanos

Abuelas de Plaza de Mayo y Filial H.I.J.O.S. de Rosario denunciaron un nuevo hecho de violencia e intento de intimidación a una militante y abogada de derechos humanos perteneciente a las organizaciones y que interviene en diversas causas en las que se investigan crímenes de lesa humanidad llevados a cabo durante la última dictadura militar en Argentina."Días atrás, nuestra compañera recibió una amenaza por escrito contra ella y su familia en su domicilio particular, lo que da cuenta del grado de intimidación y de la gravedad de los hechos. La nota contiene una advertencia por su participación como militante de derechos humanos y además, amenaza su integridad física", expresaron a través de un comunicado publicado en redes sociales.Asimismo, señalaron que esta amenaza forma parte de "una sumatoria de graves acciones que vienen sucediendo" en el país, como las intimidaciones a Teresa Laborde Calvo -para que no dé charlas en escuelas- y el ataque brutal sufrido por Sabrina Bölke, en el que fue golpeada y abusada por sus atacantes en su domicilio.Más allá de pedir "mesura" a la sociedad y resguardo para la familia afectada por un nuevo hecho de violencia, desde H.I.J.O.S. advirtieron que "no es un hecho aislado" y que el clima social actual no es casual, sino que fue "habilitado por la investidura presidencial y vicepresidencial, que ningunea la lucha que construyó nuestro pueblo para exigir Justicia, el que fogonea la avanzada de violencia que estamos viviendo".En esa línea, enumeraron que el discurso negacionista fue sostenido por el gobernador provincial, Maximiliano Pullaro, quien dijo no querer reclamos de organismos de derechos humanos en medio de la escalada de violencia que atraviesa a la ciudad de Rosario a causa del narcotráfico."A poco de conmemorar los 40 años de democracia, estos delitos son inadmisibles y repudiables. Por lo tanto, instamos de manera urgente a los gobiernos nacional y provincial a frenar los discursos de odio que habilitan la estigmatización y la violencia contra quienes piensan diferente, y exigimos la adopción de las medidas necesarias para prevenir la repetición de actos semejantes", apuntaron.Y sentenciaron: "Los organismos de derechos humanos seguiremos trabajando colectivamente para demandar justicia por estos hechos de violencia y persecución política, continuaremos exigiendo el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y la sanción a sus responsables. Nunca más es nunca más".