Jorge Lanata demandará a Javier Milei por decirle larretista ensobrado

Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión.

Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo ala reunión formal del CC.

Críticas sí. Mentiras no.

¿Decir la verdad requiere sobre? https://t.co/F7gSw01Pmp — Javier Milei (@JMilei) April 15, 2024

El periodistademandará judicialmente al presidente Javier Milei por tratarlo de "ensobrado" y criticarlo en un posteo de X. El conductor había criticado al Gobierno nacional por haber sumado al embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, a la reunión del Comité de Crisis que se realizó en la Casa Rosada luego del ataque de Irán y el mandatario salió enfurecido a responderle.“Acaba de twitear el Presidente”, dijo Lanata durante su programa en Radio Mitre este lunes y leyó en vivo la publicación del mandatario criticándolo por sus dichos contra la reunión del domingo. “”, adelantó el conductor.El mandatario había posteado en su cuenta de X:Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC.”.Ante lo que el condutor arremtió: “A ver si así por lo menos aprende a no insultar con libertad. PorqueSea el presidente de las Naciones Unidas o el presidente de la Argentina. Entonces nos encontraremos en Tribunales con el Presidente y veremos si él lo puede sostener”.Luego el mandatario reposteó en su cuenta de X, un tuit del escritor Nicolás Marquez donde se apuntaba: "No recuerda Lanata cuando (según concesión propia) lo ensobró el asesino internacional Gorriarán Merlo para fundar Página 12? Y ahora te haces el purista y vas a demandar a Javier Milei? SI VOS MISMO CONFESASTE TU INMORAL CONDICIÓN!!!!"Y Milei volvió a realizar otro posteo: "Es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a un periodista mintiendo. Dpero admitir que mintieron de modo liso y llano nunca. Aman marcar el error ajeno pero jamás admiten el propio".@CJS@"Tengo una diferencia con Milei con respecto a lo siguiente. Me parece bien que Milei esté preocupado o no por el tema de Israel. En todo caso es un tema de política exterior de su gobierno y de preocupación de él.", había afirmado Lanata en Radio Mitre.Y había considerado: "Hay formas que mantener, no tiene por qué. Que se encuentre después con el tipo o antes, todo bien, pero que forme parte de la reunión de Gabinete no me parece", sostuvo.